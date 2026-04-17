Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ξεπερνούν τις 7.000 οι αιτήσεις δανειοληπτών για ρύθμιση

Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο για να ρυθμίσουν τα δάνεια τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων στις 19 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 5264/2025.

Σχεδόν δύο μήνες μετά από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν τις 7.000. Ο εν λόγω αριθμός αφορά αιτήσεις που βρίσκονται σε διάφορα στάδια, που δεν ταυτίζονται αυτομάτως με ολοκληρωμένες μετατροπές από φράγκο σε ευρώ, καθώς μετά την έκδοση της βεβαίωσης ακολουθεί το επόμενο στάδιο επικοινωνίας με τον πιστωτή.

Σημειώνεται πως η ισοτιμία με την οποία θα γίνει η μετατροπή δεν κατοχυρώνεται με την αίτηση στην πλατφόρμα, αλλά τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στην τράπεζα, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για το ενδιαφέρον των δανειοληπτών - ιδιαίτερα εν μέσω των πιθανών αλλαγών στην αγορά συναλλάγματος εν μέσω των γεωπολιτικών αναταραχών στις αγορές

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι αιτήσεις που έχουν φτάσει στα χέρια των πιστωτών ανέρχονται κοντά στις 800, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν πως οι αιτήσεις που έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου των πελατών των τραπεζών που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα βρίσκονται δάνεια με υπόλοιπο περίπου 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων στην Ελλάδα στις τράπεζες και δάνεια με υπόλοιπο περίπου 3 δισ. φράγκων στους servicers (τα περισσότερα μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής»).

Η διαδικασία και οι κατηγορίες

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάταξης (ενημερώνει τον δανειολήπτη για την κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή) πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή.

Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη βεβαίωση στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της κατηγορίας κατάταξής του.

Οι κατηγορίες έχουν ως εξής:

Οι όροι μετατροπής των δανείων έχουν ως εξής:

Κατηγορία 1:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και

Σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου



Κατηγορία 2:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,5% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου



Κατηγορία 3:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,7% ) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου



Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,9% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Σημειώνεται ακόμα πως δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.