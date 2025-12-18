CrediaBank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά της Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Σε αποκλειστικές συζητήσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχετικά με την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. βρίσκεται η CrediaBank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ίδιας.

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης για την απόκτηση του υπόλοιπου 30,0% των μετοχών της Εταιρείας, τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης Συναλλαγής.

Η Συναλλαγή δεν περιλαμβάνει την πώληση του ποσοστού των μετοχών που κατέχει η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (50%) στην AssetWise Α.Ε., κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία και δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι οι εν εξελίξει συζητήσεις θα καταλήξουν στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή θα τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και της ολοκλήρωσης ελέγχου και αξιολόγησης της Εταιρείας (confirmatory due diligence) από την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που η Συναλλαγή ολοκληρωθεί -γεγονός που αναμένεται έως το τέλος του Α΄ τριμήνου του 2026- η CrediaBank θα τη χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους.

Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη επίδραση στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.

Η Συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική της Τράπεζας για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων, με σημαντικές προοπτικές ανόδου.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα παλαιότερα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και παρέχει υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και κεφαλαιαγοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στις αγορές ελληνικών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων.

Παράλληλα, παρέχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.