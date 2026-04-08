Crediabank: Το νέο μετοχικό σχήμα μετά την ΑΜΚ, τα σχέδια στο bancassurance και οι εξελίξεις στην Μάλτα - Εντός του μήνα ανακοίνωση για την Παντελάκης

Μιλώντας στην σημερινή έναρξη του Χρηματιστήριου Αθηνών, η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού ανέφερε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 3,8 φορές και προσφορά που ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην πορεία και τη στρατηγική της τράπεζας.

Τόνισε δε, ότι η συμμετοχή ισχυρών θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και χιλιάδων ιδιωτών, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των συνθηκών γεωπολιτικής αστάθειας. Επισήμανε ότι η έντονη παρουσία ξένων θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, δεν αποτελεί μόνο ψήφο εμπιστοσύνης προς την τράπεζα, αλλά και προς την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης δίνει τη δυνατότητα επιτάχυνσης της αναπτυξιακής πορείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αξιοποίησης στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, διεύρυνσης της μετοχικής βάσης με διεθνή κεφάλαια και ταυτόχρονης θωράκισης απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους.

Παράλληλα, η κ. Βρεττού έκανε ειδική αναφορά στους βασικούς μετόχους, ήτοι Thrivest και Υπερταμείο, που στήριξαν το εγχείρημα από την αρχή, επισημαίνοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαδικασία εξυγίανσης, σταθεροποίησης και μετέπειτα ανάπτυξης, καθώς και στην ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας μέσω προσέλκυσης διεθνών επενδυτών.

Τέλος, η κ. Βρεττού υπογράμμισε τη δέσμευση της διοίκησης για συνεχή δημιουργία αξίας και μακροπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η τράπεζα να καταστεί κορυφαία επιλογή για πελάτες, επενδυτές, εργαζομένους και εποπτικές αρχές. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια περίοδο ανασυγκρότησης σε μια νέα φάση ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Αυτή την στιγμή η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής: Thrivest 40,73%, Υπτεραμείο 29,31%, Λοιποί μέτοχοι 29,91%. Η κ. Βρεττού μας είπε ότι η τράπεζα έχει συνολικά 10.700 μετόχους.

Τι δήλωσε για το bancassurance η Ελένη Βρεττού

Στο πλαίσιο ενημέρωσης στους δημοσιογράφους η κ. Βρεττού ανακοίνωσε ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπάρχει εξέλιξη για την Παντελάκης όπου θα ανακοινωθεί επισήμως, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια εμμονή για άλλη εξαγορά αυτή την στιγμή, εκτός εάν αυτή προσδίδει αξία στους μετόχους.

Για το bancassurance η κ. Βρεττού ανέφερε ότι η τράπεζα ακολουθεί πολιτική «ανοιχτής αρχιτεκτονικής», συνεργαζόμενη με όλους τους παρόχους, ώστε να προσφέρει στους πελάτες το καταλληλότερο προϊόν, ακόμη και όταν αυτό δεν ανήκει στο δικό της χαρτοφυλάκιο. Όπως επισήμανε, η επιλογή γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, αν και η τράπεζα εξετάζει παράλληλα προσεκτικά όλες τις σχετικές ευκαιρίες.

«Δεν υπάρχει εμμονή σε εξαγορές και εάν μια στρατηγική συνεργασία μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερο όφελος για πελάτες και μετόχους, η διοίκηση είναι διατεθειμένη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση αντί για εξαγορά», είπε η κ. Βρεττού.

Παράλληλα, σημείωσε με ειλικρίνεια ότι το προηγούμενο διάστημα η προσοχή της διοίκησης ήταν στραμμένη αποκλειστικά στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ οι επόμενες αποφάσεις για συνεργασίες ή πιθανές αποκλειστικότητες θα εξεταστούν άμεσα το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, το τοπίο στην αγορά είναι πλέον πιο ξεκάθαρο, με τις βασικές συνεργασίες να έχουν σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί.

Οι προτεραιότητες της CrediaBank

Η κ. Βρεττού επισήμανε ότι οι επόμενες προτεραιότητες περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως το asset management, την αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη Μάλτα, την οποία χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα, με βασικό στόχο την ολοκλήρωση της μετάβασης συστημάτων και προσωπικού ώστε να αποκτηθεί πλήρως ο έλεγχος της δραστηριότητας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Απριλίου του 2027.

Κερδοφορία και επιτόκια

Αναφερόμενη στα οικονομικά μεγέθη, υπογράμμισε ότι οι στόχοι για τη χρονιά παραμένουν εφικτοί, με τη δυναμική της τράπεζας να διατηρείται ισχυρή τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και καταθέσεων. Τόνισε επίσης ότι η άνοδος των επιτοκίων ενισχύει την κερδοφορία, εκτιμώντας ότι κάθε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης προσθέτει σημαντικά έσοδα για τον όμιλο.

Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στην Μέση Ανατολή και σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Βρεττού αναφερόμενη στην γεωπολιτική αβεβαιότητα είπε ότι υπάρχει περίπτωση για δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η κάθε μία, μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει σε νούμερα ότι θα προσδώσουν 5 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα από τόκους στην CrediaBank, και άλλα 5 εκατ. ευρώ στη Μάλτα. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο υπάρχον business plan που έδειξαν και στον επόπτη για την ΑΜΚ, όπως μας είπε η κ. Βρεττού και γι’ αυτό αναμένεται ότι θα πιάσουν όλους τους στόχους φέτος.

Τα μάτια στραμμένα στη Μάλτα

Επισήμανε ακόμη ότι το επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στους επενδυτές είναι συντηρητικό, αφήνοντας περιθώρια υπεραπόδοσης, ενώ η τράπεζα παρακολουθεί στενά το δανειακό χαρτοφυλάκιο, χωρίς προς το παρόν να διαπιστώνονται σημαντικές πιέσεις, με εξαίρεση ορισμένους κλάδους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενη στον τουρισμό, σημείωσε ότι παρατηρούνται μετατοπίσεις στις κρατήσεις, ενώ η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη δραστηριότητα στη Μάλτα, γεγονός που λειτουργεί αντισταθμιστικά για τον όμιλο.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση, ανέφερε ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου οι βασικοί μέτοχοι διατηρούν σημαντικά ποσοστά, χωρίς να υπάρχει άλλος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5%, ενώ το Δημόσιο έχει μειώσει τη συμμετοχή του, διατηρώντας ωστόσο ενισχυμένα δικαιώματα.

Τέλος, η κ. Βρεττού υπογράμμισε ότι η τράπεζα εξετάζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων της, δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία για τους μετόχους. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που δεν προκύψουν κατάλληλες ευκαιρίες, δεν αποκλείεται η διανομή μερίσματος, επαναλαμβάνοντας ότι βασικό κριτήριο παραμένει η δημιουργία μακροπρόθεσμης υπεραξίας.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η κ. Βρεττού επισήμανε στους δημοσιογράφους, ειδικά για το Υπερταμείο, ότι ανεξαρτήτως ποσοστού δεν χάνει τα ειδικά δικαιώματα του, με βάση και το νόμο του ΤΧΣ.