CrediaBank: Το μήνυμα της Thrivest στο Υπερταμείο

«Η ΑΜΚ είναι κεφαλαιακή θωράκιση σε αυτό το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον», ανέφερε μεταξύ άλλων η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού στη ΓΣ. Με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται τυπικά να ανακοινωθεί η έγκριση της ΑΜΚ.

Σημείο αναφοράς σήμερα αποτέλεσε η παρέμβαση του Αλέξανδρου Εξάρχου δια αντιπροσώπου της Thrivest (ο ίδιος λείπει στο εξωτερικό), όπου ανακοινώθηκε ότι θα υπερψηφίσει την διάταξη για την ΑΜΚ με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι αναγκαία για την επιτυχία της άντλησης κεφαλαίων υπό τις παρούσες συνθήκες.

Αυτό θα γίνει λοιπόν υπό την αίρεση ότι θα παραιτηθεί και το Υπερταμείο από το δικαίωμα των παλαιών μετόχων. Ο κ. Εξάρχου στην τοποθέτηση του σημείωσε επίσης ότι για να συνεχιστεί η επιτυχή πορεία της τράπεζας χρειάζεται η είσοδος νέων μετόχων και αύξηση της ελεύθερης διασποράς.

Το μήνυμα της Thrivest

Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του κ. Εξάρχου μέσω αντιπροσώπου έχει ως εξής: «Η Thrivest Investment Holding δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά , μεταξύ άλλων, με την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000 συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αποκλειστικά και μόνο διότι στην παρούσα στιγμή αυτό επιτάσσει το συμφέρον της Τράπεζας, παρότι αυτό συνεπάγεται απομείωση της θέσης της και βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του Υπερταμείου ότι θα πράξει το ίδιο, ήτοι θα συναινέσει στην κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησής του κα κατ΄επέκταση στη μη άσκησή τους, και δε θα συμμετέχει στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Η Thrivest αναγνωρίζει ότι με πολύ μεγάλες προσπάθειες η διοίκηση της Τράπεζας πέτυχε την εξυγίανσή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έθεσε την Τράπεζα σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία και εξασφάλισε συμφωνίες που με την υλοποίηση τους θα επιτύχουν εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της καθιστώντας της όχι μόνο μία πολύ σημαντική δύναμη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και μία ελληνική τράπεζα με αξιόλογη διεθνή δραστηριότητα.

Σημείο καμπής στην προσπάθεια αυτή, είναι η επιτυχής υλοποίηση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία πέρα από την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων έχει ένα διπλό στόχο.

Α) Να προσελκύσει κυρίως ξένους αλλά και εγχώριους επενδυτές ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ιδιωτικό χαρακτήρα της Τράπεζας και

β) να ενισχύσει το free float της μετοχικής βάσης της.

Μέσο για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων , και ιδίως των δύο βασικών μετόχων και του Υπερταμείου, και τη μη συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση, θα επιτευχθεί η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας καθώς και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης, κάτι που αποτελεί επιθυμία και των επενδυτών που αναμένεται να συμμετέχουν στην αύξηση.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε εκπρόσωπος του Υπερταμείου, όπου είπε πως λόγω του θεσμικού ρόλου, η απόφαση θα ληφθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 3864 και εφόσον ικανοποιούνται οι προβλέψεις του, κάτι που θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η κ. Βρεττού απαντώντας σε ενστάσεις μικρομέτοχου για την διαδικασία της ΑΜΚ δήλωσε: «Πρώτον δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ, δεύτερον στόχος της διοίκησης είναι η κανονιστική συμμόρφωση για αύξηση του free float, τρίτον το ποσοστό του Υπερταμείου θα εξαρτηθεί από το ποσό της ΑΜΚ και την τιμή που θα γίνει και τέταρτον είμαστε σε ευμετάβλητο γεωπολιτικά περιβάλλον με πολλές πιέσεις να ασκούνται στις αγορές και οι τράπεζες δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες αν επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία. Η ΑΜΚ είναι και κεφαλαιακή θωράκιση λοιπόν σε αυτό το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Η ανάπτυξη με την ΑΜΚ

Να υπενθυμίσουμε ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη κεφαλαιακή βάση της CrediaBank, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων λόγω της επέκτασής της. Η εξαγορά της HSBC Malta αναμένεται να μεταβάλει το μέγεθος και το προφίλ του ομίλου, οδηγώντας σε διπλασιασμό του σταθμισμένου ενεργητικού και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες.

Παράλληλα, η ενίσχυση αυτή θα στηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας, το οποίο προβλέπει σημαντική πιστωτική επέκταση. Συγκεκριμένα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της ενιαίας οντότητας αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.