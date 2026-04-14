CrediaBank: Μειώθηκαν τα ποσοστά της ΕΕΣΥΠ και της Thrivest Holding

Η CredιBank ανακοίνωσε την Τρίτη τη μείωση του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν η Thrivest Holding ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο).

Μετά από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το «πράσινο φως» από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, το ποσοστό της ΕΕΣΥΠ διαμορφώνεται στο 29,36% (από 36,16%) και το ποσοστό της Thrivest Holding διαμορφώνεται σε 40,73% από 50,17%.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Η «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007 όπως ισχύει, ότι, σε συνέχεια (α) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, (β) της γνωστοποίησης που έλαβε την 07.04.2026 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (εφεξής «Ε.Ε.ΣΥ.Π.») και (γ) της γνωστοποίησης που έλαβε την 08.04.2026 από την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 375.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης, κατά την 08.04.2026 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω νέων κοινών μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών):