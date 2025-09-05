Credia Bank: Ανεβάζει ταχύτητα η λειτουργική ενοποίηση Attica - Παγκρήτιας

Με μεθοδικότητα και γρήγορο βηματισμό η διοίκηση της Credia Bank επιταχύνει για τη λειτουργική ενοποίηση της Attica Bank και της Παγκρήτιας. Από αύριο ξεκινά η ενιαία λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των δύο τραπεζών. Έτσι λοιπόν οι πελάτες της τράπεζας θα έχουν ενιαία εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε ολοκληρωμένα προϊόντα, ενώ η κίνηση αυτή στέλνει μήνυμα στην αγορά πως ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας αναπτύσσεται.

Πρόκειται για ένα βήμα ακόμα στον μετασχηματισμό της τράπεζας. Η Credia Bank αναμένεται να καταγράψει νέα ρεκόρ κερδοφορίας και πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ το 2025. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Attica Bank ενισχύθηκε σημαντικά και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται σε €232 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό του κλάδου, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 13,7% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης (δηλαδή της νέας παραγωγής), καταδεικνύοντας τη δυναμική της και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση της στην αγορά με υγιείς νέες χρηματοδοτήσεις.

Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €671 εκατ. με τις εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Ειδικότερα, το 53% διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ 47% σε μεγάλες επιχειρήσεις και σύνθετες χρηματοδοτήσεις. Ο δείκτης NPE της Attica Bank διαμορφώθηκε σε 2,9% κατά το α’ τρίμηνο του 2025 έναντι 61,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στον τομέα του asset management. Οι συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και μεγάλους πελάτες αυξάνονται και έτσι τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε €800 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τέλος, στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται και ο εξορθολογισμός του κόστους μέσω συγχώνευσης καταστημάτων και στοχευμένων ενεργειών. Το πρώτο τρίμηνο πέτυχε μείωση του κόστους 10 εκατ. ευρώ και ο πήχης έχει ανέβει στα 30 εκατ. ευρώ έως το 2027.