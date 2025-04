Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

H χρηματοοικονομική συμπερίληψη απαιτεί ένα πολυκαναλικό και πολυδιάστατο μοντέλο προσέγγισης που λαμβάνει υπόψιν όλες τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων, τόνισε ο Bασίλης Κουτεντάκης, Executive General Manager, μέλος ΔΣ, Chief Retail Banking της Πειραιώς, στη συζήτηση με θέμα «Is growth leaving people behind? The challenge of financial inclusion» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Delphi Forum. «Στην Πειραιώς, η χρηματοοικονομική ένταξη είναι μια συνεχής διαδικασία μετασχηματισμού, ώστε καμία ομάδα να μη μένει πίσω. Για εμάς, η χρηματοοικονομική συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια τεχνική ή τραπεζική πρόκληση. Είναι κοινωνικό ζήτημα ισότητας και αξιοπρέπειας», υπογράμμισε ο κ. Κουτεντάκης.

Όπως τόνισε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ως μόνο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και στην κατεύθυνση αυτή, η Πειραιώς διατηρεί το μεγαλύτερο Δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων, φροντίζοντας οι πελάτες να έχουν εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο φυσικό κατάστημα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας.

H Tράπεζα επενδύει σε προσβασιμότητα, ψηφιακές λύσεις και εκπαίδευση, ώστε κάθε πολίτης – ανεξαρτήτως αναγκών ή περιορισμών – να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στο τραπεζικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, η Πειραιώς ενισχύει συνεχώς τα φυσικά καταστήματά της, εφαρμόζοντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (όπως ΑΤΜ που εκτελούν σχεδόν 1.000 διαφορετικές συναλλαγές, που προσφέρουν και φωνητική καθοδήγηση, VTS μηχανήματα – Ταμίες από απόσταση , σχεδιασμένα ειδικά για άτομα με αναπηρίες) και άλλα πολλά που προσφέρουν προσβασιμότητα και δυνατότητες σε όλους τους πελάτες.

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Τράπεζα εκπαιδεύει το προσωπικό της ώστε να προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε άτομα με αναπηρίες, ενισχύοντας τις δεξιότητές του σε θέματα συμπερίληψης, αλλά και εκπαιδεύει παράλληλα, τους πιο ηλικιωμένους στις νέες τεχνολογίες, όπως στην ηλεκτρονική τραπεζική, επισήμανε ο κ. Κουτεντάκης.

«Οι ψηφιακές υπηρεσίες μας είναι πλήρως συμβατές με τεχνολογίες προσβασιμότητας, ενώ η Ψηφιακή Εγγραφή επιτρέπει σε ιδιώτες και επαγγελματίες – ακόμα και με κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες – να ξεκινήσουν μια νέα τραπεζική σχέση χωρίς να επισκεφθούν κατάστημα», τόνισε.

Όσο αφορά την χρηματοοικονομική συμπερίληψη στο σκέλος της χρηματοδότησης, ο κ. Κουτεντάκης αναφέρθηκε στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα, στα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα που απευθύνονται σε γυναίκες επιχειρηματίες και αγρότισσες και αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

«Σε πολλές περιπτώσεις, γυναίκες - και ιδιαίτερα γυναίκες σε αγροτικές περιοχές -αντιμετωπίζουν δομικές δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, είτε λόγω ελλιπούς εγγυοδοσίας είτε λόγω προκαταλήψεων και κοινωνικών στερεοτύπων. Τα χρηματοδοτικά προϊόντα που σχεδιάζονται με κατανόηση αυτών των εμποδίων και ενσωματώνουν εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη, μπορούν να ενισχύσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά ο Chief Retail Banking της Πειραιώς.