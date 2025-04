Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Στην προοπτική των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και στον πρωταγωνιστικό ρόλο το οποίο παίζει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Τράπεζα, ως βασικός χρηματοδότης των σημαντικότερων επενδυτικών σχεδίων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο Delphi Forum ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας.

Ο κ. Καραμούζης επισήμανε ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας το 2024 στα 6,7 δις ευρώ, με τη συμμετοχή των επενδυτών της Ασίας να ξεπερνά το 40%. Στα περισσότερα από όλα αυτά τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια και τα deals με τους διεθνείς επενδυτές, η Εθνική Τράπεζα είναι παρούσα, έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κατά τον κ. Καραμούζη, οι εξελίξεις που σημειώνονται στην προσέλκυση επενδύσεων και οι προοπτικές οι οποίες διανοίγονται για νέες επενδυτικές συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις ξένων επενδυτών, σε αγορές μάλιστα όπως η Ασία ή ειδικότερα η Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνουν τούς διερευνώμενους ορίζοντες και τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που έχουν πράγματι οι ελληνικές τράπεζες, κοιτώντας περισσότερο στο εξωτερικό και την ευρύτερη περιοχή μας, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο επενδυτικό και γεω-οικονομικό ενδιαφέρον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, οι ξένοι επενδυτές επιζητούν τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα στις δουλειές τους και αυτά τα τρία στοιχεία τους τα παρέχει με μεγάλη σιγουριά η Εθνική Τράπεζα. Πράγματι, ανταποκρινόμενη στα πολύ υψηλά στάνταρ των μεγάλων ξένων επενδυτών, η Εθνική έχει ήδη δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια νέες δομές, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο το φάσμα των ξένων επενδυτών, είτε αυτοί είναι Στρατηγικοί, Private Equity ή και SWF. Και τα αποτελέσματα της τράπεζας, σε όλο αυτό το φάσμα, είναι πολύ χαρακτηριστικά.

Leveraged Acquisition Finance

Ο μηχανισμός των εξαγορών και συγχωνεύσεων ίσως είναι η πιο σημαντική δομή για την στήριξη ξένων επενδύσεων και εξαγορών. Τα τελευταία 20 χρόνια η συγκεκριμένη αγορά δανείων έχει τεράστια ανάπτυξη. Σε βαθμό τέτοιο που αν κανείς παρατηρήσει το correlation μεταξύ συνολικών δανείων παγκοσμίως και του όγκου της M&A δραστηριότητας είναι πολύ υψηλό. Δυστυχώς κατά την διάρκεια της 10ετούς ελληνικής οικονομικής κρίσης απείχαμε, αλλά πλέον η παρουσία μας είναι ισχυρή και δυναμική.

Είμαστε στη μοναδική θέση, είπε ο κ. Καραμούζης, να λειτουργούμε ως local partners με γνώση και εμπειρία της εγχώριας αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της και ταυτόχρονα να έχουμε ως Εθνική όλα τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς τράπεζας που αναζητούν οι ξένοι επενδυτές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ένα από τα πρώτα deals που χρηματοδοτήσαμε διμερώς και αυτό ήταν η συναλλαγή €350 εκατ. για το 66% του ΔΕΣΦΑ ή μία ακόμη από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις, που ήταν η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (€3,2 δισ.) από τη Masdar.

Ενέργεια (ΑΠΕ, FSRU, CCGT)

Η Εθνική Τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ενέργειας, τόνισε στους Δελφούς ο κ. Καραμούζης και αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο με το μέγεθος των αριθμών και την κρισιμότητα των επενδυτικών έργων που στηρίζει, αλλά και με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει στην αγορά της ενέργειας. Η Εθνική διαθέτει βαθιά γνώση, όπως διευκρίνισε, και έχει χρηματοδοτήσει ποικίλες τεχνολογίες και έργα. Από απλές ΑΠΕ με «ταρίφα» 20ετίας, μέχρι σύνθετα project όπως το FSRU της Αλεξανδρούπολης. Η Εθνική όντως καινοτομεί και δομεί σύνθετες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας και η κατεύθυνση αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή της τράπεζας.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι χρηματοδοτεί το πρώτο έργο αποθήκευσης ενέργειας 50ΜW (BESS) στην Ελλάδα, που θα ολοκληρωθεί φέτος για την εταιρεία ELSWEDY την οποία επίσης στηρίξαμε στα πρώτα της βήματα στις ΑΠΕ στην Ελλάδα. Χρηματοδοτεί επίσης, για την Air Soleir/Quantum, το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο σχεδόν 300MW του οποίου offtaker είναι αποκλειστικά η AMAZON σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα. Ακόμη η τράπεζα προωθεί το Energy Baseload Swap. Δίνει σταθερές τιμές μέχρι και 10 χρόνια σε επενδυτές ΑΠΕ εξασφαλίζοντας τους παράλληλα χρηματοδότηση, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν merchant risk η να αναζητήσουν corporate ppa από την αγορά

Παραχωρήσεις και υποδομές (ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΑ, ΔΡΟΜΟΙ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Η Εθνική είναι πρωταγωνιστής σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομών και τις μεγάλες επενδύσεις που «τρέχουν» και στους συγκεκριμένους τομείς με ξένους μεγάλους επενδυτές. Πολύ χαρακτηριστική είναι η χρηματοδοτική υποστήριξη όλων των επενδύσεων από το εξωτερικό, σε αεροδρόμια, δρόμους και διασυνδέσεις (PSP, FRAPORT). Η Εθνική καινοτόμησε με το Islamic Financing για την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος EMC, όπου μέτοχοι είναι η Saudi Telecom, TTSA και ΔΕΗ.

Το σύστημα αυτό θα συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή στα banking and markets awards της Σαουδικής Αραβίας, κέρδισε το βραβείο για “Best Infrastructure Deal”. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο, το οποίο πρώτον αναδεικνύει την Ελλάδα ως πύλη διασύνδεσης δεδομένων, δεύτερον δημιουργεί δυναμική για νέα data centers και υπηρεσίες cloud και τρίτον ενισχύει τη θέση της χώρας στον ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης. Είναι μία δουλειά που μας κάνει πολύ υπερήφανους στην Εθνική, συμπλήρωσε ο κ. Καραμούζης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής αναφέρθηκε ακόμη στo εύρος των προϊόντων που παρέχει η τράπεζα στους διεθνείς μεγάλους πελάτες. Από απλές εγγυητικές μέχρι σύνθετες προτάσεις για αντιστάθμιση κινδύνου σε επιτόκια, νομίσματα ή και εμπορεύματα. Μέσω του Structured Finance, η Εθνική έχει συμμετάσχει σε περίπου 50 σύνθετα χρηματοδοτικά έργα με διεθνή κεφάλαια και έχει υποστηρίξει 25 διεθνείς επενδυτές στα πρώτα τους βήματα στην ελληνική αγορά – με το 70% εξ αυτών να επενδύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η στρατηγική της Εθνικής βασίζεται σε κάτι βαθύτερο από την απλή χρηματοδότηση: Χτίζει εμπιστοσύνη, προσφέρει Tailor Made λύσεις και γίνεται ο καταλύτης για να επενδύσουν σημαντικοί ξένοι επενδυτές στους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Νέοι Ορίζοντες – Προοπτική για ένα άλμα ξένων επενδύσεων

Συμπερασματικά ο κ. Καραμούζης τόνισε ότι η διεθνοποίηση των ελληνικών τράπεζων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καταλυτές για την περαιτέρω προσέλκυση και αύξηση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ξένες επενδύσεις μπορούν όντως να σημειώσουν άλμα στη χώρα μας κατά τα προσεχή χρόνια. Οι προοπτικές της οικονομίας και οι δυνατότητες που παρέχουν οι διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις, σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ανοίγουν νέες τεράστιες ευκαιρίες, υπογράμμισε, και διαμορφώνουν μεγαλύτερους ορίζοντες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες, εκτός των στενών εθνικών συνόρων.

Εθνική Τράπεζα Κύπρου – Μέση Ανατολή

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής της διεθνοποίησης και με τα βλέμματα εν πολλοίς σε χώρες της Μέσης Ανατολής, ο κ. Καραμούζης, ερωτηθείς για την Εθνική Τράπεζα Κύπρου, ανέφερε ότι μετατρέπεται σταδιακά σε HUB διεθνών εταιρικών χορηγήσεων, ενισχύοντας τον περιφερειακό ρόλο του Ομίλου. Δημιουργείται στη Λευκωσία εξειδικευμένη ομάδα για να πλαισιώσει το τμήμα διεθνών χορηγήσεων της μητρικής και η ΕΤΕ Κύπρου αποκτά ρόλο «βάσης» για συμμετοχή της τράπεζας σε συναλλαγές εκτός Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν προς το παρόν στόχοι ανάπτυξης σε επιλεγμένες αγορές : Η περιοχή της Μέσης Ανατολής (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία), η οποία παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες για επενδύσεις προς και από την Ελλάδα, και ήδη χτίζονται από την Εθνική δίαυλοι συνεργασίας. Υπάρχει επίσης πολύ καλή επικοινωνία σε κυβερνητικό επίπεδο (G to G) και αυτό έχει οδηγήσει σε μια δεδομένη διάθεση των χωρών αυτών να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα (ANT1 Group, EMC, Pure Health, Masdar). Επιπλέον τα γενικότερα επενδυτικά σχέδια αυτών των χωρών εντός (KSA Vision 2030) και εκτός των συνόρων τους είναι τέτοια που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την Εθνική Τράπεζα σε συγκεκριμένους κλάδους οπού υπάρχει τεχνογνωσία όπως ενέργεια, τουρισμός, υποδομές, τρόφιμα και ναυτιλία. Χαρακτηριστικό για παράδειγμα είναι το Vision 2030 στη Σ. Αραβία, που αναφέρεται σε επενδύσεις 1.5τρις (80δις σε ΑΠΕ, 80δις σε διασυνδέσεις και 10δις σε Ναυτιλία). Για όλους τους παραπάνω λόγους η Εθνική εξετάζει την προοπτική να χτίσει κάποια παρουσία εκεί, για να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις με το τοπικό Know How.