Alpha Bank: Κατά 4,655% η αύξηση της θέσης της Unicredit

Με την αύξηση της συμμετοχής της σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, η ιταλική Unicredit μπορεί να απόκτηση επιπλέον 107.770.830 μετοχές στην Alpha Bank, που αντιστοιχούν στο 4,655% του συνόλου της ελληνικής τράπεζας.

Σημειώνεται ότι από χτες είχε γίνει γνωστό ότι η UniCredit ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στην Alpha Bank φτάνοντας το συνολικό ποσοστό της στο 26%.

Μια εξέλιξη που εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit, με στόχο να αυξήσει το ποσοστό της έως το 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Παράλληλα, η συμμετοχή της άνω του 9,99% θα διατηρείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές και η συμμετοχή να μετατραπεί σε μετοχές.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε σήμερα η Alpha Bank μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης:

«Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A ("UniCredit") στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 25.8.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 107.770.830 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 4,655% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank».