Πώς εμποδίζεις ένα μοντέλο AI να γίνει ναζιστικό: Η υπόθεση Grok για την εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που είναι ενσωματωμένο στο X (πρώην Twitter) και αναπτύχθηκε από την εταιρεία xAI του Ίλον Μασκ, επανήλθε στο προσκήνιο αφότου αυτοπροσδιορίστηκε ως «ΜηχανοΧίτλερ» και έκανε φιλοναζιστικά σχόλια.

Οι προγραμματιστές ζήτησαν συγγνώμη για τις «ακατάλληλες αναρτήσεις» και ανακοίνωσαν ότι έλαβαν μέτρα για την απαγόρευση της ρητορικής μίσους στις απαντήσεις του Grok στην πλατφόρμα X. Ταυτόχρονα, άνοιξε εκ νέου η συζήτηση για τις προκαταλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…