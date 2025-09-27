Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να είναι αποφασισμένοι απέναντι στη Ρωσία

Ενώ ο πόλεμος στον αέρα και στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται, η Μόσχα αυξάνει την πίεση στους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου. Τις εισβολές ρωσικών drone στην Πολωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Σεπτεμβρίου και στη Ρουμανία λίγες μέρες αργότερα, ακολούθησαν τρεις ρωσικές μαχητικές αεροπορικές δυνάμεις που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου.



Υπάρχουν επίσης εικασίες ότι τα drone που ανάγκασαν τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο να κλείσουν προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέονται επίσης με το Κρεμλίνο.



Αν και αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια σκόπιμη στρατηγική κλιμάκωσης εκ μέρους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι πιο πιθανό να αποτελεί μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι η αφήγηση του Κρεμλίνου για την αναπόφευκτη νίκη αρχίζει να φαίνεται πιο ασταθής από ποτέ.



Μια αποτυχημένη καλοκαιρινή επίθεση που έχει κοστίσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές δεν είναι κάτι για το οποίο αξίζει να χαίρεται κανείς. Οι εκτιμήσεις για τους Ρώσους νεκρούς σε μάχες ανέρχονται τώρα σε λίγο λιγότερους από 220.000, απώλειες οι οποίες δεν έχουν αποφέρει σχεδόν καμία εδαφική πρόοδο.



Από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει κερδίσει περίπου 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα έχει σχεδόν τριπλασιάσει την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει παράνομα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης καλοκαιρινής της επίθεσης, κέρδισε λιγότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Την 1η Σεπτεμβρίου 2022, η Ρωσία έλεγχε λίγο περισσότερο από το 20% του ουκρανικού εδάφους, ενώ τρία χρόνια αργότερα το ποσοστό αυτό ήταν 19% (από 18,5% στις αρχές του 2025).



Ίσως η μεγαλύτερη ένδειξη ότι η ρωσική αφήγηση για την αναπόφευκτη νίκη είναι κενή είναι το γεγονός ότι, μετά από μια επιτυχημένη αντεπίθεση της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να μετατρέψουν μια υποτιθέμενη σημαντική πρόοδο γύρω από το Ποκρόβσκ στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας τον Αύγουστο σε σταθερά κέρδη.



Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ρωσία δεν κερδίζει δεν είναι καθόλου παρήγορο για την Ουκρανία. Η Μόσχα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επιτίθεται κάθε βράδυ, εκθέτοντας τις αδυναμίες του συστήματος αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές.



Η αντίδραση της Δύσης ήταν επίσης αργή μέχρι στιγμής και δεν έχει στείλει ακόμη ένα σαφές μήνυμα στο Κρεμλίνο σχετικά με τα όρια που θέτουν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Αν και το ΝΑΤΟ ξεκίνησε αμέσως την επιχείρηση Eastern Sentry ως απάντηση στην εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία, η αποτρεπτική επίδραση της επιχείρησης φαίνεται μάλλον περιορισμένη, δεδομένων των επακόλουθων ρωσικών εισβολών στην Εσθονία και των μη δηλωμένων πτήσεων σε ουδέτερο εναέριο χώρο κοντά στην Πολωνία και τη Γερμανία.



Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, απείλησε ότι «θα καταρρίψει ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν πάνω από την Πολωνία». Προειδοποίησε επίσης ότι είναι σημαντικό «να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν αποφασίσουμε για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πολύ οξεία φάση σύγκρουσης».



Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει πει ελάχιστα για την αύξηση της πίεσης της Ρωσίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την εισβολή ρωσικών drone στην Πολωνία, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να ήταν λάθος, πριν δεσμευτεί να υπερασπιστεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.



Αυτό είναι σίγουρα μια βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες απειλές του κατά της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ, αλλά στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί ένα αντίβαρο ενάντια σε μια πλήρη κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης. Δεν αποτελεί όμως ένα αποφασιστικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε τέτοια βήματα από την πλευρά των ΗΠΑ φαίνονται όλο και πιο μακρινά. Η προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα για την έναρξη άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία έληξε χωρίς να συμβεί τίποτα.





Η Ευρώπη αγωνίζεται να αντικαταστήσει τις εγγυήσεις των ΗΠΑ

Όσον αφορά τις κυρώσεις της δεύτερης φάσης του Τραμπ κατά της Ρωσίας και των υποστηρικτών της, αυτές έχουν πλέον τεθεί υπό όρους από τον Τραμπ σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και της G7, επιβάλλοντας πρώτα τέτοιες κυρώσεις.

Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, που προορίζονταν για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, έχουν μειωθεί από το Πεντάγωνο, ώστε οι ΗΠΑ να αναπληρώσουν τα δικά τους οπλοστάσια.

Ταυτόχρονα, ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα στήριξης των ΗΠΑ για τις χώρες της Βαλτικής – η πρωτοβουλία για την ασφάλεια της Βαλτικής – απειλείται με περικοπές. Υπάρχουν δικαιολογημένες ανησυχίες ότι θα μπορούσε να διακοπεί από το επόμενο έτος.

Όπως είναι σαφές εδώ και αρκετό καιρό, η στήριξη της Ουκρανίας – και τελικά η άμυνα της Ευρώπης – δεν αποτελεί πλέον πρωταρχικό μέλημα των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να καλυφθεί το τεράστιο κενό στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άφησε η αμερικανική συρρίκνωση είναι οδυνηρά αργές. Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί των πέντε χωρών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες – Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία και η Ολλανδία – συνολικά αποτελούν λιγότερο από το ένα τέταρτο των ετήσιων δαπανών των ΗΠΑ.

Ακόμη και αν το χρήμα δεν ήταν το πρόβλημα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την αμυντική βιομηχανική της βάση. Το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» έχει αντιμετωπίσει μήνες καθυστερήσεων λόγω της συμμετοχής χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, δύο χωρών που διαθέτουν σημαντική αμυντική βιομηχανική ικανότητα.

Η ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού προγράμματος «Future Combat Air System», απειλείται από εθνικές διαμάχες, μεταξύ άλλων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αμυντικών δυνάμεων της ΕΕ, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Μέχρι στιγμής, η τακτική της πρόχειρης αντιμετώπισης των προβλημάτων έχει αποδώσει για τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Κίεβο έχει κρατήσει τη γραμμή ενάντια στη ρωσική επίθεση. Το έχει καταφέρει αυτό ικανοποιούμενο με ό,τι του παρείχε η Δύση, ενώ παράλληλα καινοτομούσε γρήγορα στον δικό του αμυντικό τομέα.

Αυτό λειτούργησε επίσης επειδή ο Τραμπ δεν έχει (ακόμα) εγκαταλείψει εντελώς τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Υπάρχει αρκετή ζωή – ή ίσως απλώς αρκετή αμφισημία – στην ιδέα του ΝΑΤΟ ως συλλογικής αμυντικής συμμαχίας για να κάνει τον Πούτιν να σκεφτεί. Προς το παρόν, απλώς δοκιμάζει τα όρια. Αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να συνεχίσει να προχωρά σε αχαρτογράφητα εδάφη – με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα προσωρινά μέτρα της Δύσης μπορεί να είναι επαρκή για την ώρα. Ωστόσο, οι απαντήσεις της Δύσης στις προκλήσεις του Πούτιν – οι οποίες είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές και πιο σοβαρές στο μέλλον – θα απαιτήσουν από την ευρωπαϊκή συμμαχία των προθύμων να επικεντρωθεί στο εδώ και τώρα και να αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητάς της.

* Ο Stefan Wolff είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, με ειδίκευση στη διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας, ιδίως στην πρόληψη και επίλυση εθνοτικών συγκρούσεων και εμφυλίων πολέμων, καθώς και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις, την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κρατών σε βαθιά διχασμένες και σπαρασσόμενες από τον πόλεμο κοινωνίες





Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.







