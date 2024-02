Η Γερμανία έγινε οικονομικό παράδειγμα, αλλά για τους λάθος λόγους

Εάν η Γουόρεν ήταν υποψήφια για την προεδρία φέτος, ίσως να μην παρουσίαζε ξανά τη Γερμανία ως οικονομικό πρότυπο. Άλλωστε, καθόλου ρόδινη δεν είναι η εικόνα που περιγράφει το Bloomberg στο άρθρο με τίτλο «Οι μέρες της Γερμανίας ως βιομηχανικής υπερδύναμης φτάνουν στο τέλος τους» ( Germany’s Days as an Industrial Superpower Are Coming to an End ). Η μεγάλη αυτή οικονομία της Ευρώπης παρουσιάζεται στο άρθρο να αντιμετωπίζει μια πολύπλευρη κρίση που χαρακτηρίζεται από τη μείωση της μεταποιητικής παραγωγής από το 2017 λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας της, των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών και εγχώριων προκλήσεων. Η μη διαθεσιμότητα φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου έχει επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μειώνοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των γερμανικών προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως αναφέρεται στο άρθρο:

Το 2019, όταν η γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη Ελίζαμπεθ Γουόρεν ήταν υποψήφια για Πρόεδρος των ΗΠΑ, περιέγραψε τον εαυτό της ως «καπιταλίστρια μέχρι το μεδούλι» (capitalist to my bones) – αλλά απ’ ό,τι φάνηκε δεν ήταν ιδιαίτερα μια καπιταλίστρια αμερικάνικου τύπου.

Η παραγωγή της Γερμανίας τείνει σε μείωση μετά την κορύφωσή της το 2017

Αντί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ να βλέπουν τη Γερμανία για μοντέλο, θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν ως μια προειδοποιητική ιστορία, ειδικά όσον αφορά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και το πλεονέκτημα της φθηνής ενέργειας – θέματα τα οποία μεταξύ άλλων εξετάζω εκτεταμένα στο βιβλίο μου The Conservative Futurist: How To Create the Sci-Fi World We Were Promised—. Η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας, για παράδειγμα, είναι μια άσκηση οικονομικού αυτοτραυματισμού.