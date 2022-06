Είκοσι βιβλία για εικοσάρηδες

Shutterstock

Γράφει ο Nathan Goodman

Στις 10 Απριλίου, ένας λογαριασμός στο Twitter που ονομάζεται «Art of Life» δημοσίευσε μια λίστα με «20 βιβλία που πρέπει να διαβάσετε στα 20 σας». Αυτό προκάλεσε μια τάση στην οποία πολλοί χρήστες του Twitter, μεταξύ των οποίων και εγώ, δώσαμε τις δικές μας λίστες με 20 βιβλία. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα ήθελα να εξηγήσω λίγο γιατί επέλεξα το κάθε βιβλίο.

1- Governing the Commons από την Έλινορ Όστρομ

Αυτό το βιβλίο είναι ένας υπέροχος συνδυασμός της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής και των εμπειρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου. Πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες ασπάστηκαν μια ψευδή διχογνωμία σε ό,τι αφορά την «τραγωδία των κοινών πόρων». Πίστευαν ότι οι πόροι κοινής δεξαμενής θα εξαντλούνταν αναπόφευκτα, εκτός εάν ιδιωτικοποιούνταν ή οι χρήστες ρυθμίζονταν άνωθεν από μια κεντρική κυβέρνηση. Η Έλινορ Όστρομ εξέτασε τα εμπειρικά στοιχεία και διαπίστωσε ότι το φάσμα των πιθανών λύσεων στα προβλήματα των κοινών πόρων ήταν πολύ ευρύτερο. Οι χρήστες των πόρων θα μπορούσαν να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να συμμετάσχουν σε μηχανισμούς αυτοδιακυβέρνησης για να προστατεύσουν τους πόρους που χρησιμοποιούν. Και μάλιστα, το έχουν κάνει αυτό πολλές φορές. Η αυτοδιακυβέρνηση δεν είναι πανάκεια, αλλά αυτό το βιβλίο παρέχει μια σημαντικότατη μελέτη του πώς μπορεί αυτή να λειτουργήσει και πότε αποτυγχάνει.

2- The Struggle for a Better World του Peter Boettke

Ο κλασικός φιλελευθερισμός θεωρείται πολύ συχνά, ειδικά από τους επικριτές του, ένα συντηρητικό πρόγραμμα, μια υπεράσπιση του status quo. Πρόκειται όμως στη βάση του για ένα δόγμα χειραφέτησης από την καταπίεση. Αυτή η συλλογή δοκιμίων του Peter Boettke παρουσιάζει εξαιρετικά το ανθρωπιστικό και χειραφετητικό όραμα του φιλελευθερισμού, στο πλαίσιο του οποίου ο Boettke εξηγεί επίσης πολλές σημαντικές ιδέες από τα οικονομικά και την πολιτική οικονομία.

3- Manufacturing Militarism των Christopher J. Coyne και Abigail R. Hall

Όπως σημείωσα στην κριτική μου για το Econlib, αυτό το βιβλίο εφαρμόζει με μαεστρία τη θεωρία της δημόσιας επιλογής για να εξετάσει τα εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα του πολέμου, του μιλιταρισμού και της κυβερνητικής προπαγάνδας. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κατανοήσετε τη δημόσια επιλογή. Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ανάγνωσμα για την αντιμετώπιση των σοβαρών δεινών του μιλιταρισμού.

4- Economic Gangsters των Raymond Fisman και Edward Miguel

Διάβασα αυτό το βιβλίο για πρώτη φορά πριν ξεκινήσω το μεταπτυχιακό μου. Τα θέλγητρά του είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι οι συγγραφείς εξετάζουν το πώς ο πολιτισμός, η βία, η διαφθορά και άλλα βασικά θεσμικά ζητήματα σχετίζονται με τον πλούτο και τη φτώχεια των εθνών. Είναι οικονομολόγοι της ανάπτυξης και εξηγούν με εξαιρετικό τρόπο γιατί η ανάπτυξη είναι σημαντική καθώς και το ευρύ φάσμα των θεμάτων που την επηρεάζουν. Επίσης, γράφουν πολύ αποτελεσματικά για τη διαίσθηση που κρύβεται πίσω από τις στρατηγικές αιτιωδών συμπερασμάτων που έχουν χρησιμοποιήσει στην ακαδημαϊκή τους έρευνα. Ορισμένες από τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν, όπως η χρήση της βροχόπτωσης ως οργανικής μεταβλητής, έχουν δεχθεί σοβαρές επικρίσεις. Αυτό το βιβλίο όμως προσφέρει έναν πραγματικά προσιτό τρόπο για να κατανοήσουμε γιατί η αιτιώδης εξαγωγή συμπερασμάτων είναι δύσκολη και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί επιστήμονες για να προσπαθήσουν να αξιολογήσουν την αιτιότητα.

5- Empire of Borders του Τοντ Μίλερ

Αυτό το βιβλίο εξετάζει το πώς η Συνοριοφυλακή των ΗΠΑ έχει εμπλακεί σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Συχνά πιστεύουμε ότι η Συνοριοφυλακή απλώς περιπολεί τα σύνορα των ΗΠΑ, αλλά πλέον λειτουργεί και ως όργανο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Αυτό το βιβλίο με ενέπνευσε στην εργασία μου με τον Chris Coyne με θέμα «U.S. Border Militarization and Foreign Policy: A Symbiotic Relationship» (που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Economics of Peace and Security Journal). Επηρέασε επίσης το κείμενο εργασίας μου με θέμα «Η στρατιωτικοποίηση των συνόρων ως επιχειρηματική διαδικασία».

6- Political Capitalism του Randall Holcombe

Οι άνθρωποι σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εδραιωμένα, ελίτ συμφέροντα στην πολιτική. Ο Randall Holcombe αξιοποιεί τις ιδέες του Ronald Coase για να εξηγήσει την πολιτική και οικονομική δύναμη. Υποστηρίζει ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, το κόστος συναλλαγής της συμμετοχής τους σε πολιτικές ανταλλαγές είναι απαγορευτικά υψηλό. Ωστόσο, ορισμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ συνιστούν μια «ομάδα χαμηλού κόστους συναλλαγών» και ως εκ τούτου μπορούν να κάνουν πολιτικές διαπραγματεύσεις, συχνά εις βάρος των υπολοίπων.





7- Liberalism του Λούντβιχ φον Μίζες

Όπως και το The Struggle for a Better World του Boettke, αυτό το κλασικό έργο του Ludwig von Mises παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο επιχείρημα υπέρ του φιλελευθερισμού στο οποίο αξιοποιεί πολλές σημαντικές οικονομικές γνώσεις. Αυτό το βιβλίο περιέχει επίσης μερικά από τα πιο αμφιλεγόμενα αποσπάσματα του Mises, επομένως η ανάγνωση τους εντός του συγκειμένου τους είναι χρήσιμη εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε ένθερμες συζητήσεις σχετικά με την κληρονομιά του Mises.

8- Beyond Politics από τον Randy Simmons

Αυτό το βιβλίο είναι η αγαπημένη μου εισαγωγή στη δημόσια επιλογή. Εκτός του ότι καλύπτει τη δημόσια επιλογή, προσφέρει επίσης εξαιρετικές γνώσεις για βασικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει πολλά εξαιρετικά παραδείγματα για να επεξηγήσει τη θεωρία και κάθε κεφάλαιο τελειώνει με προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο μελέτης.

9- Domination and the Arts of Resistance από τον James C. Scott

Αυτό το βιβλίο εξετάζει το πώς η ιεραρχική εξουσία μπορεί να διαστρεβλώσει τις συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι. Σκεφτείτε το ως εξής: εάν εκφράσετε τα παράπονα που έχετε με το αφεντικό σας πολύ σκληρά, είναι πιθανό να απολυθείτε. Αν ένας χωρικός έλεγε στον βασιλιά ότι είναι ανόητος, θα κινδύνευε να εκτελεστεί. Τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που ο Scott αποκαλεί «κρυφές μεταγραφές», ομιλίες μεταξύ ομάδων υποδεέστερης θέσης που δεν φτάνουν στις ομάδες που κατέχουν την εξουσία.

10- Elinor Ostrom: An Intellectual Biography από τον Vlad Tarko

Αυτή είναι η αγαπημένη μου επισκόπηση του έργου της Έλινορ Όστρομ. Συχνά τείνω να προτείνω αυτό το έργο αντί για το Governing the Commons όταν οι άνθρωποι με ρωτούν πώς μπορούν να μάθουν περισσότερα για την Ostrom. Το Governing the Commons καλύπτει ένα πολύ σημαντικό μέρος του ερευνητικού προγράμματος της Ostrom. Ο Tarko τα καλύπτει όλα, από την πρώιμη έρευνά της για τη διακυβέρνηση των δημοτικών υδάτων μέχρι την εργασία της για την πολυκεντρικότητα και την δημοτική αστυνόμευση και τη μεταγενέστερη εργασία της για τους κοινούς πόρους. Ο συγγραφέας καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια γενική ερευνητική ατζέντα για την αυτοδιακυβέρνηση. Εάν θέλετε να κατανοήσετε την αυτοδιακυβέρνηση και τι μπορεί να μας διδάξει η έρευνα της Έλινορ Όστρομ γι' αυτήν, διαβάστε αυτό το βιβλίο.

11- Open Borders των Bryan Caplan και Zach Weinersmith

Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα βιβλία αυτής της λίστας, αυτό είναι ένα μη μυθιστορηματικό κόμικ, εικονογραφημένο από τον Zach Weinersmith του εξαιρετικού διαδικτυακού κόμικ Saturday Morning Breakfast Cereal. Ο Caplan και ο Weinersmith εξηγούν πώς οι περιορισμοί της μετανάστευσης παγιδεύουν τους ανθρώπους στη φτώχεια και τους εμποδίζουν να πλουτίσουν και άλλους μέσω αμοιβαία επωφελών ανταλλαγών. Δεδομένων των καθαρών κερδών από το εμπόριο, κέρδη τα οποία αποτρέπουν οι περιορισμοί της μετανάστευσης, ζητούν μια πολύ ισχυρή αιτιολόγηση γι’ αυτό. Ο Caplan και ο Weinersmith εξετάζουν πολλά από τα επιχειρήματα υπέρ των περιορισμών της μετανάστευσης και ρωτούν εάν τα εμπειρικά δεδομένα από τις κοινωνικές επιστήμες υποστηρίζουν τις ανησυχίες στις οποίες βασίζονται αυτά τα επιχειρήματα.

12- Collective Action and the Civil Rights Movement του Dennis Chong

Όπως και το Governing the Commons της Έλινορ Όστρομ, αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί τη θεωρία παιγνίων, την ορθολογική επιλογή και την προσεκτική εξέταση των ιστορικών στοιχείων για να εξετάσει το πώς ομάδες ανθρώπων μπορούν να επινοήσουν λύσεις σε προβλήματα συλλογικής δράσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόβλημα της συλλογικής δράσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ένα κοινωνικό κίνημα, ειδικά όταν αυτό είναι επικίνδυνο και η επιδιωκόμενη αλλαγή είναι ένα δημόσιο αγαθό.

13- The Limits of Liberty του James M. Buchanan

Ο James M. Buchanan είναι ένας θρύλος, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της δημόσιας επιλογής. Σε αυτό το βιβλίο, προσφέρει μια συμβολαιοκρατική περιγραφή του κράτους, διατυπώνοντας ένα επιχείρημα υπέρ της περιορισμένης, συνταγματικής διακυβέρνησης και μια ανάλυση για τα λάθη στα οποία μπορεί να πέσει τόσο η κυβέρνηση όσο και η αναρχία. Ως αναρχικός, βρήκα αυτό το βιβλίο προκλητικό, αλλά πρόκειται για μια πρόκληση που αξίζει κανείς να αντιμετωπίσει και να αναλογιστεί κατάματα.

14- The Rise and Decline of Nations του Mancur Olson

Ο Mancur Olson είναι περισσότερο γνωστός για το κλασικό του έργο The Logic of Collective Action. Αυτό το βιβλίο επεκτείνει τις συνεπαγωγές της επιχειρηματολογίας που διατύπωσε εκεί. Δεδομένου ότι οι στενές ομάδες ειδικών συμφερόντων είναι πιο ικανές να επιλύουν προβλήματα συλλογικής δράσης από το ευρύ κοινό, οι κοινωνίες τείνουν να αναπτύσσουν διάφορους διανεμητικούς συνασπισμούς και ειδικά προνόμια καθώς αναπτύσσονται. Αυτό τελικά επιβραδύνει την ανάπτυξη και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις, εκτός εάν αυτή η εδραιωμένη ισχύς της ομάδας συμφερόντων μπορεί με κάποιο τρόπο να εκτοπιστεί.

15- Anarchy Unbound από τον Peter Leeson

Σε αυτό το βιβλίο, ο Peter Leeson διατυπώνει δύο απλά αλλά σημαντικά επιχειρήματα. Πρώτον, η αυτοδιακυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε καταστάσεις όπου οι άνθρωποι μπορεί να αναμένουν ότι θα αποτύχει, όπως σε σενάρια που περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλομορφία συμμετεχόντων. Δεύτερον, μερικές φορές οι εφικτές μορφές συνεργασίας χωρίς κράτος είναι προτιμότερες από τον εφικτό τύπο του κράτους που είναι πιθανό να έχει μια κοινωνία. Μέσα από την ιστορία και την υγιή οικονομική θεωρία, ο Leeson δείχνει πόσο έχει υποτιμηθεί η αυτοδιακυβέρνηση.

16- Theorizing Feminisms με επιμέλεια Elizabeth Hackett & Sally Haslanger

Διάβασα για πρώτη φορά αυτό το βιβλίο στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού μαθήματος με θέμα τη φεμινιστική φιλοσοφία. Αυτό που πραγματικά εκτιμώ σ’ αυτό είναι το ευρύ φάσμα των φεμινιστικών προοπτικών που καλύπτει, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού φιλελεύθερου φεμινισμού, του ριζοσπαστικού φεμινισμού δεύτερου κύματος, του μαρξιστικού φεμινισμού, του διατομεακού φεμινισμού και του μεταμοντέρνου φεμινισμού. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα αν θέλετε να κατανοήσετε τις αποχρώσεις και την ποικιλομορφία της φεμινιστικής σκέψης.

17- Managerial Dilemmas του Gary Miller

Διάβασα αυτό το βιβλίο ως μέρος της μελέτης μου για τις εξετάσεις στο μάθημα Θεσμών και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο George Mason. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική ανάλυση των προκλήσεων που σχετίζονται με προβλήματα διαχείρισης, παραγωγής ομάδας και εντολέων. Ο Miller υποστηρίζει ότι οι θεσμικές λύσεις είναι ανεπαρκείς και στη συνέχεια προσφέρει μια λεπτομερή συζήτηση για τον ρόλο της κουλτούρας εντός των επιχειρήσεων.

18- National Economic Planning: What Is Left? από τον Don Lavoie

Αυτό είναι μάλλον το αγαπημένο μου βιβλίο όλων των εποχών. Πριν το διαβάσω, δεν καταλάβαινα σωστά το πρόβλημα της γνώσης και τις συνεπαγωγές του για τις αγορές και τον κεντρικό σχεδιασμό. Ο Lavoie εξηγεί εξαιρετικά τις παγίδες του εθνικού οικονομικού σχεδιασμού. Επιπλέον, το κάνει από μια οπτική ρητά ριζοσπαστική και χειραφετητική, γεγονός που καθιστά τα επιχειρήματά του πιο πιθανό να φτάσουν στους σοσιαλιστές εκεί όπου αυτοί βρίσκονται.

19- Resistance Behind Bars από τη Victoria Law

Αυτό το βιβλίο εξετάζει τις εμπειρίες των γυναικών στις αμερικανικές φυλακές, τόσο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται, όσο και τους τρόπους με τους οποίους αυτές αντιστέκονται. Αντί να αντιμετωπίζει τις καλοπροαίρετες μεταρρυθμίσεις ως αναγκαστικά επωφελείς, η Law υποστηρίζει ότι διάφοροι τύποι μεταρρυθμίσεων έχουν αντίστροφα αποτελέσματα. Η συγγραφέας μετακινεί την εστίαση από το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι καλοπροαίρετοι πολιτικοί στο τι μπορούν να κάνουν οι κρατούμενοι για τον εαυτό τους. Έγραψα μια κριτική παρουσίαση για αυτό το βιβλίο πριν από λίγο καιρό στο Center for a Stateless Society.

20- The Social Order of the Underworld του David Skarbek

Το βιβλίο του Skarbek αναλύει την ανάπτυξη των συμμοριών στις φυλακές. Υποστηρίζει ότι σκοπός τους είναι να παρέχουν διακυβέρνηση σε φυλακές όπου ο πληθυσμός έχει γίνει πολύ μεγάλος για να λειτουργήσει μια άτυπη διακυβέρνηση όπως ο «Κώδικας των Καταδίκων» που βασίζεται στη φήμη. Πρόκειται για μια συναρπαστική περιγραφή του πώς λειτουργεί η διακυβέρνηση και του πώς τα κίνητρα και οι περιορισμοί διαμορφώνουν την εξέλιξη των θεσμών της.

* Ο Nathan Goodman είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Οικονομικών του New York University, όπου συμμετέχει στο Program on the Foundations of the Market Economy.

** Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 30 Μαΐου και δημοσιεύεται στα ελληνικά με την άδεια της Library of Economics and Liberty και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.