Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε αντισυνταγματικές τις θετικές διακρίσεις στα πανεπιστήμια

Της Beth Akers

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε υπέρ των εναγόντων στην υπόθεση - ορόσημο Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College, καθιστώντας παράνομο για τα αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια να λαμβάνουν υπόψη τη φυλή των υποψηφίων φοιτητών κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

Η πρακτική της επιλογής υποψηφίων φοιτητών σε κολέγια βάσει της φυλής τους εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που το Δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι αποτελεί παραβίαση της ρήτρας ίσης προστασίας της 14ης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Βάσει όσων έχουμε δει σε πολιτείες που έχουν απαγορεύσει τις θετικές διακρίσεις, όπως η Καλιφόρνια, η Οκλαχόμα, το Μίσιγκαν, το Τέξας, η Φλόριντα και το Νιου Χάμσαϊρ, άλλες προσπάθειες για την προώθηση της ποικιλομορφίας στα πανεπιστήμια πιθανότατα δεν θα επιτύχουν τα ίδια επίπεδα - και τον ίδιο τύπο – ποικιλομορφίας που έχει επιτευχθεί μέσω του συνειδητού συνυπολογισμού της φυλής.

Για παράδειγμα, παρά τον πειραματισμό με μια σειρά πολιτικών που κυμαίνονται από τη διευρυμένη στρατολόγηση των μελών μειονοτικών κοινοτήτων έως τη χρήση υποκατάστατων της φυλής όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, όλες αυτές οι πολιτείες έχουν δει μια απότομη πτώση στην εγγραφή των μειονοτήτων από τότε που οι ψηφοφόροι τους απαγόρευσαν τις πολιτικές θετικής διάκρισης. Το 2022, οι ισπανόφωνοι της Καλιφόρνιας αποτελούσαν σχεδόν το 55% των τελειόφοιτων λυκείου της πολιτείας, αλλά λίγο λιγότερο από το 30% των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Πέρα από τα πρακτικά εμπόδια που θέτουν τέτοιες εναλλακτικές στα κολέγια και τα πανεπιστήμια, νομικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι τέτοιες προσπάθειες είναι νομικά αμφισβητήσιμες. «Εάν ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο επιλέξει αυτούς τους παράγοντες έχοντας κατά νου τη φυλή, αυτό θα είναι εξίσου παράνομο με το να το κάνει απευθείας», επεσήμανε η Gail Heriot, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο.

Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί προβλέπουν ότι τα κολέγια και τα πανεπιστήμια θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν υποκατάστατα όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση για να διευρύνουν τη φυλετική ποικιλομορφία των δεξαμενών υποψηφίων τους. Κατά ειρωνικό τρόπο, όπως υποστήριξαν ο John Yoo και η Erin Wilcox πέρυσι, «Αυτό το ζήτημα μπορεί τελικά να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έχει τη ισχύ να τερματίσει μια για πάντα τις διακρίσεις μέσω υποκατάστατων μεθόδων στην εκπαίδευση».

Μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει πώς θα ανταποκριθούν στην απόφαση αυτή τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ποικιλομορφίας. Αλλά είναι απίθανο τα αποτελέσματα της θετικής διάκρισης να μπορέσουν να επαναληφθούν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φυλή ως παράγοντας στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.

Η Beth Akers είναι διακεκριμένο στέλεχος του American Enterprise Institute όπου εστιάζει σε ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης, φοιτητικών δανείων και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 29 Ιουνίου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του American Enterprise Institute και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.