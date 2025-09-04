Να ιδρώσουν την φανέλα!  

Η ακρίβεια είναι ο μεγάλος εχθρός αυτής της κυβέρνησης. Θα ήταν της οποιασδήποτε κυβέρνησης, από τη στιγμή που τα χρήματα μιας μέσης οικογένειας δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας. Ενοίκιο, ρεύμα και τρόφιμα κατασπαράζουν το οικογενειακό εισόδημα. Για «διακοπές» ούτε συζήτηση. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο εκνευριστικό είναι να σου λέει κάποιος ότι ζεις σε μια χώρα που προσφέρει πανέμορφα καλοκαίρια. Πανέμορφα είναι, αλλά για όλο και λιγότερους. Όπως και το μανάβικο. Μόνο η ελίτ μπορεί να το επισκεφτεί...



Σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Στο πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όσες αυξήσεις κι αν υποσχεθεί, αυτές θα συγκριθούν με το εισόδημα που έχει ήδη χαθεί από την ακρίβεια. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί αισθητά από το 2020. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ο κόσμος θυμάται ότι με εκείνον τον μικρότερο μισθό αγόραζε περισσότερα πράγματα απ’ ότι με αυτόν τον αυξημένο.



Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε αν ένα σχέδιο είναι καλό ή όχι. Η απογοήτευση δεν προέρχεται επειδή οι τιμές των ενοικίων έχουν ανέβει. Όχι μόνο απ’ αυτό. Η μεγάλη απογοήτευση έχει να κάνει από το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν σε αποτυχημένες κινήσεις όπως το «Σπίτι μου 1», 2, 3. Το γεγονός ότι χρειάζεται να επαναλαμβάνεται διαρκώς η ίδια αποτυχημένη πολιτική.



Οι τιμές στην ενέργεια είναι επίσης ένα θέμα. Και δεν υπάρχει πλέον το επιχείρημα ότι δεν παράγουμε. Παράγουμε ρεύμα. Ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ότι στο τέλος πληρώνουμε για ρεύμα όσο πληρώνουμε και τη δόση στην τράπεζα για την αγορά του σπιτιού, είναι εκείνο που χρειάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.



Οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν λόγω του πολέμου, λόγω του περιορισμού της παραγωγής στο πλαίσιο των μέτρων το κλίμα (τιμή μοσχαρίσιου κρέατος), αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής (φρούτα και λαχανικά). Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αυτό όμως δεν αποτελεί άλλοθι. Δεν είδαμε τους υπουργούς μας να κινητοποιούνται. Να εισηγούνται μέτρα, τρόπους αντιμετώπισης. Να προσπαθήσουν, να δείξουν ότι «ιδρώνουν» τη φανέλα.



Η πολιτική δεν είναι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ούτε κοσμικές εκδηλώσεις. Η πολιτική είναι μια ειδική σχέση με την κοινωνία. Όταν ο πολιτικός τιμάει αυτήν τη σχέση, τότε οι πολίτες τον σέβονται και μπορεί να του συγχωρέσουν αμαρτίες, παραλείψεις και λάθη. Αυτό, λοιπόν, καλείται να αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ότι η δική του κυβέρνηση σέβεται τους πολίτες. Κι αυτούς που την ψήφισαν και εκείνους που δεν την ψήφισαν στις πρόσφατες εκλογές. Ότι την «ιδρώνει» τη φανέλα.



Θανάσης Μαυρίδης



