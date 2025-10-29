Και ποιος ενδιαφέρεται γι αυτό παίκτες μου;

Μεγάλη αναστάτωση, αγωνία επικρατεί στη δεξιά πολυκατοικία για το ποιος θα πάρει το ρετιρέ. Αφήστε που αυτήν τη στιγμή το ρετιρέ κατοικείται. Το εντυπωσιακό είναι ότι πιστεύουν στ΄αλήθεια ότι ο ελληνικός λαός κοιμάται και ξυπνάει με τις δικές τους αγωνίες. Έχει συμβεί κι άλλες φορές στο παρελθόν σε αυτό το οίκημα. Η ιστορία, λοιπόν, μας διδάσκει ότι όποιος εκτέθηκε πρόωρα «κάηκε». Ακριβώς επειδή άλλες είναι οι προτεραιότητες του κόσμου που ψηφίζει. Και σίγουρα δεν είναι οι δικές τους.

Θυμηθείτε πόσες φορές είδαμε αυτό το έργο στο παρελθόν και ποια ήταν η κατάληξή του. Πόσοι πολιτικοί εξαφανίστηκαν ή «κόντυναν» επειδή στη διαδρομή έδειξαν προς τους ψηφοφόρους τους ότι τους ένοιαζε περισσότερο η δική τους διαδρομή από τις ανάγκες εκείνων που εκπροσωπούσαν. Και οι ψηφοφόροι δεν είναι ανόητοι. Τιμωρούν την αλαζονεία και την έλλειψη μέτρου.

Να μην πούμε ονόματα και αρχίσουμε τις παρεξηγήσεις. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Σήμερα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το παρελθόν. Η ΝΔ είναι κυβέρνηση και διεκδικεί μια νέα τετραετία. Την τρίτη στη σειρά. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά τρεις τετραετίες στη σειρά! Συνήθως οι κυβερνήσεις έφταναν μέχρι τον 7ο χρόνο. Αυτήν την προοπτική δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν τα άλλα κόμματα! Και τον ρόλο αυτόν που δεν μπορεί να παίξει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος, τον έχουν τελικά αναλάβει οι ... εσωκομματικοί αντίπαλοι του κ. Μητσοτάκη! Αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακό. Μία κορυφαία κρίση αμοραλισμού...

Το πραγματικό ενδιαφέρον των πολιτών εστιάζεται στο πώς θα λύσει τα καθημερινά του προβλήματα. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η καλύτερη δυνατή λύση που υπάρχει, αλλά απαιτεί και σωστά περισσότερα. Θέλει από αυτήν την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ, της έλλειψης στέγης. Ξέρει ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει υποχωρήσει η ανεργία, έχουν μειωθεί οι φόροι. Άρα, αυτή η κυβέρνηση μπορεί. Αλλά θα πρέπει και να το αποδείξει.

Οι πολίτες, λοιπόν, κοιτούν και μετρούν ποιος κάνει την δουλειά. Ποιος είναι αποτελεσματικός και όχι ποιος κάνει αρχηγικές πρόβες στον καθρέπτη του. Θέλει κάποιος να θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για την αρχηγεία της ΝΔ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να αποσυρθεί; Ας κάνει τη δουλειά του και ας προσπαθήσει να βελτιώσει τη ζωή των συμπολιτών του. Γι αυτό τον ψήφισαν.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]