TechCrunch

Το YouTube εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των βραβείων Όσκαρ από το 2029, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Η πλατφόρμα που ανήκει στην Google επικράτησε έναντι άλλων διεκδικητών, μεταξύ των οποίων και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το οποίο φιλοξενούσε την τελετή απονομής σχεδόν αδιάλειπτα από το 1961, με εξαίρεση μια σύντομη περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Η πρώτη τελετή Όσκαρ που θα μεταδοθεί από το YouTube θα είναι η 101η απονομή, το 2029, ενώ η συμφωνία θα έχει διάρκεια έως το 2033. Μέχρι και το 2028, τη μετάδοση της τελετής θα συνεχίσει να αναλαμβάνει το ABC. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για ένα από τα πλέον εμβληματικά τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως και αναδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή του YouTube στον χώρο της τηλεόρασης, καθώς και τη μετατόπιση μεγάλων ζωντανών διοργανώσεων προς τις πλατφόρμες streaming.

Η τελετή απονομής θα μεταδίδεται ζωντανά και δωρεάν σε περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως μέσω YouTube, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι διαθέσιμη και στους συνδρομητές του YouTube TV.

Η απόφαση της Ακαδημίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τηλεθέαση των Όσκαρ έχει σημειώσει σταθερή πτώση: από το ιστορικό υψηλό των 55 εκατομμυρίων τηλεθεατών το 1998, έχει περιοριστεί σε περίπου 20 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό ώθησε την Ακαδημία να αναζητήσει νέους τρόπους προσέγγισης και διεύρυνσης του κοινού της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε μια πολυδιάστατη, παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, το οποίο θα αποτελέσει το μελλοντικό “σπίτι” των Όσκαρ και του προγραμματισμού της Ακαδημίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρος, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ. Όπως σημείωσαν, η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει τη διάχυση του έργου της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό διεθνές κοινό.

Πέρα από την κύρια τελετή, η συμφωνία προβλέπει ότι το YouTube θα μεταδίδει και το κόκκινο χαλί, υλικό από τα παρασκήνια, την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, συνεντεύξεις με μέλη της Ακαδημίας και δημιουργούς, πρόσβαση στο Governors Ball, εκπαιδευτικά προγράμματα κινηματογράφου, podcasts και άλλες σχετικές δράσεις.

Αν και στο παρελθόν πλατφόρμες streaming, όπως το Netflix, έχουν αποκτήσει δικαιώματα απονομών – με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα SAG Awards – αυτή είναι η πρώτη φορά που μία από τις τέσσερις μεγάλες τελετές βραβείων (Όσκαρ, Έμμυ, Γκράμι και Τόνι) εγκαταλείπει πλήρως την παραδοσιακή τηλεόραση υπέρ του streaming.