Techcrunch

Η φθίνουσα πορεία του X (πρώην Twitter) στην προσέλκυση χρηστών και την αναδρομολόγηση επισκεψιμότητας (traffic) αποτελεί πλέον το κεντρικό θέμα συζήτησης στη Silicon Valley.

Μετά από μια σειρά επικοινωνιακών ηττών και αρνητικών αναφορών, η πλατφόρμα του Ίλον Μασκ φαίνεται να χάνει τον ρόλο της ως το «ψηφιακό δημαρχείο» του διαδικτύου.

Η αποχώρηση του EFF: Τα νούμερα που σοκάρουν

Η πιο πρόσφατη «ηχηρή» αποχώρηση είναι αυτή της EFF (Electronic Frontier Foundation) καθώς η κορυφαία ΜΚΟ για τα ψηφιακά δικαιώματα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εγκαταλείπει το X, παραθέτοντας δεδομένα που αποδεικνύουν την κατακόρυφη πτώση της απήχησης.

Σύμφωνα με την Kenyatta Thomas, Social Media Manager του EFF, η διαφορά μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος είναι χαοτική:

Συγκεκριμένα, το 2018 είχε 50 έως 100 εκατομμύρια impressions ανά μήνα, ενώ το 2024, μόλις 2 εκατομμύρια impressions ανά μήνα (για τον ίδιο όγκο αναρτήσεων), πράγμα που σημαίνει πως μια ανάρτηση στο X σήμερα λαμβάνει λιγότερο από το 3% των προβολών που θα είχε μια αντίστοιχη πριν από επτά χρόνια.

Το δίλημμα των links: Engagement ή traffic;

Η κρίση επιτείνεται από την κόντρα μεταξύ του επικεφαλής προϊόντος του X, Nikita Bier, και του αναλυτή δεδομένων Nate Silver. Ενώ ο Bier υποστηρίζει ότι οι εκδότες χρησιμοποιούν «λάθος» την πλατφόρμα και θα έπρεπε να εστιάζουν σε συζητήσεις εντός του app, ο Silver απαντά με σκληρά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Silver, η μετατροπή των ακολούθων σε επισκέπτες ιστοσελίδων είναι πλέον «μέτρια έως ανύπαρκτη». Ενώ παλαιότερα το Twitter έστελνε το 15% της επισκεψιμότητας στο FiveThirtyEight, σήμερα το ποσοστό αυτό παλεύει να αγγίξει το 2-3%.

Μια πλατφόρμα σε ιδεολογική και ποιοτική μετάλλαξη

Η έξοδος του EFF ακολουθεί εκείνες μεγάλων ειδησεογραφικών ομίλων όπως ο Guardian, η Le Monde, το NPR και το PBS. Αν και οι λόγοι αποχώρησης ποικίλλουν —από την ψευδή σήμανση ως «κρατικά ελεγχόμενα μέσα» μέχρι τις πολιτικές διασυνδέσεις του Mασκ— η ουσία παραμένει οικονομική: είναι εύκολο να φύγεις όταν δεν έχεις πλέον τίποτα να κερδίσεις.

Στην τρέχουσα μορφή του, το X φαίνεται να κυριαρχείται από συντηρητικούς influencers και λογαριασμούς χαμηλής ποιότητας. Είναι ενδεικτικό ότι ο Silver επισήμανε πως λογαριασμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας (όπως ο "Catturd") παρουσιάζουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση από τους New York Times.