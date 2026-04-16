Waymo: Πρεμιέρα για τα αυτόνομα Robotaxi στο Λονδίνο

Το Λονίνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια νέα εποχή στις μετακινήσεις, καθώς η Waymo, η θυγατρική της Alphabet (Google), ξεκίνησε επίσημα τις δοκιμές των αυτόνομων οχημάτων της στους δρόμους του Λονδίνου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το προοίμιο για την έναρξη της πρώτης εμπορικής υπηρεσίας robotaxi της εταιρείας εκτός ΗΠΑ εντός του 2026.

Στρατηγική απόβαση με «ηλεκτρική» ισχύ

Μετά από μήνες προετοιμασίας και χαρτογράφησης, ένας στόλος περίπου 100 αμιγώς ηλεκτρικών Jaguar I-Pace, εξοπλισμένων με το προηγμένο σύστημα αυτοοδήγησης της Waymo, κυκλοφορεί πλέον σε μια περιοχή 100 τετραγωνικών μιλίων της πόλης.

Στην παρούσα φάση, οι δοκιμές πραγματοποιούνται με την παρουσία εξειδικευμένου εκπαιδευτή στη θέση του οδηγού για λόγους ασφαλείας, καθώς το σύστημα καλείται να «δαμάσει» τις ιδιαίτερες οδηγικές συνθήκες και τις αποχρώσεις των βρετανικών δρόμων.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Waymo, Dmitri Dolgov, δήλωσε ικανοποιημένος από την απόδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας πως η προσαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί κομβικό βήμα για την πλήρη κατάργηση του οδηγού στο άμεσο μέλλον.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και τοπικές επενδύσεις

Παρά την τεχνολογική ετοιμότητα, το «πράσινο φως» για μετακινήσεις χωρίς καθόλου ανθρώπινη παρουσία εξαρτάται από την οριστικοποίηση των κανονισμών δοκιμών από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η Waymo, επενδύοντας μακροπρόθεσμα στη χώρα, έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις τοπικού δυναμικού και δημιουργία κέντρων τεχνικής υποστήριξης, ενώ έχει και στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με παράλληλη αξιοποίηση του ερευνητικού κέντρου στην Οξφόρδη, το οποίο προέκυψε από την εξαγορά της startup Latent Logic.

Το Λονδίνο αναμένεται να αποτελέσει το πεδίο μιας σκληρής μάχης για την κυριαρχία στις αυτόνομες μεταφορές. Η Waymo δεν παίζει μόνη της, καθώς η βρετανική Wayve, σε συνεργασία με την Uber, σχεδιάζει επίσης την κυκλοφορία δικών της αυτόνομων ταξί.

Με έναν παγκόσμιο στόλο που ξεπερνά τα 3.000 οχήματα και παρουσία σε 11 αμερικανικές πόλεις, η Waymo φιλοδοξεί να μετατρέψει το Λονδίνο στην πρώτη της διεθνή επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω επέκτασή της στην ευρωπαϊκή ήπειρο.