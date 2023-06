«UFO» στην Κίνα; - Ιπτάμενος δίσκος σε δοκιμαστική πτήση (vid)

Μπορεί να μοιάζει αλλά δεν είναι UFO και πρόκειται για «γνωστής» προέλευσης ιπτάμενο αντικείμενο που καταγράφηκε από κάμερες στον ουρανό της Κίνας.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν καθώς ο πρώτος επανδρωμένος ιπτάμενος δίσκος στον κόσμο ανεβαίνει στον ουρανό πάνω από την πόλη Σενζέν της ασιατικής χώρας τον Ιούνιο, σύμφωνα με την dailymail.

Το φουτουριστικό όχημα μοιάζει ακριβώς σαν ένα UFO από καρτούν, ωστόσο, δεν πρόκειται να σας μεταφέρει σε άλλον πλανήτη. Αντίθετα, το «όχημα» αυτό έχει σχεδιαστεί για να απογειώνεται και να προσγειώνεται είτε στο έδαφος είτε στο νερό πάνω στη Γη.

Πλάνα δείχνουν τον ιπτάμενο δίσκο να πετάει πάνω από μια λίμνη στη Σενζέν με έναν πιλότο στο σκάφος, αν και παραμένει ασαφές πότε ή αν θα είναι έτοιμο να δεχτεί άλλους επιβάτες.

#UFO?

No,It is the world's first electric vertical manned flying saucer!

📮June 3rd, #shenzhen,South China's Guangdong Province .

The world's first electric vertical manned flying saucer brought a performance.

世界首架载人飞碟深圳首飞 pic.twitter.com/lRCkGl4kxI