Techcrunch

Στους διαδρόμους του Apple Park, το όνομα του Τζον Τέρνους ακούγεται όλο και συχνότερα ως η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: «Ποιος θα αναλάβει μετά τον Τιμ Κουκ;». Ως Ανώτερος Αντιπρόεδρος Μηχανικής Υλικού (Hardware Engineering), ο Τέρνους δεν είναι απλώς ένα στέλεχος της σειράς, αλλά ο αρχιτέκτονας της φυσικής μορφής των προϊόντων που κρατάμε στα χέρια μας.

Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους

Με σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ο Τέρνους εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001. Η πορεία του ήταν μια σταθερή, ανοδική τροχιά που τον έφερε το 2021 στη θέση που κάποτε κατείχε ο εμβληματικός Νταν Ρίκιο.

Στο βιογραφικό του πιστώνονται μερικές από τις πιο κομβικές στιγμές της εταιρείας την τελευταία δεκαετία, καθώς υπήρξε ο άνθρωπος «κλειδί» για τη μεταφορά των Mac στους επεξεργαστές δικής της κατασκευής, μια κίνηση που άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά των υπολογιστών, ενώ καθοδήγησε τη σχεδίαση κάθε γενιάς iPad, από το αρχικό μοντέλο έως το πανίσχυρο iPad Pro.

Αναφορικά με τα iPhone και AirPods, είχε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των πιο κερδοφόρων σειρών προϊόντων της εταιρείας.

Το «προφίλ» του

Αυτό που κάνει τον Τέρνους να ξεχωρίζει από άλλους μνηστήρες δεν είναι μόνο η τεχνική του κατάρτιση, αλλά η προσωπικότητά του.

Εντός της Apple περιγράφεται ως μια «ήρεμη δύναμη» και σε αντίθεση με το συγκρουσιακό στυλ παλαιότερων στελεχών, ο Τέρνους φημίζεται για την ικανότητά του να συνθέτει απόψεις, την ειλικρίνειά του και τη μετριοπάθειά του.

Ο ίδιος ο Τιμ Κουκ φαίνεται να τον εμπιστεύεται τυφλά, αναθέτοντάς του όλο και περισσότερες αρμοδιότητες σε δημόσιες παρουσιάσεις (Keynotes). Οι υποστηρικτές του τονίζουν ότι το νεαρό της ηλικίας του —είναι λίγο πάνω από τα 50— του επιτρέπει να προσφέρει μια μακροχρόνια σταθερότητα, παρόμοια με εκείνη που πρόσφερε ο Κουκ μετά τον Στιβ Τζομπς.

Αν η Apple αναζητά έναν ηγέτη που συνδυάζει τη βαθιά γνώση του hardware με ένα προφίλ χαμηλών τόνων και υψηλής αποτελεσματικότητας, ο Τζον Τέρνους είναι, δίχως αμφιβολία, το πρόσωπο που ενσαρκώνει το μέλλον του τεχνολογικού κολοσσού.