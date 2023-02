Twitter Blue: Ανεβάζει το όριο των χαρακτήρων σε 4.000

Το Twitter ανακοίνωσε ότι οι συνδρομητές της premium υπηρεσίας του μπορούν πλέον να δημοσιεύουν μεγαλύτερα tweets, έως 4.000 χαρακτήρες.

Οι χρήστες που πληρώνουν τα 8 δολάρια τον μήνα για το Twitter Blue θα έχουν πλέον όριο 4.000 χαρακτήρων - πολύ περισσότερο από τους 280 χαρακτήρες που ισχύει για όσους έχουν δωρεάν λογαριασμούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνδρομητική υπηρεσία Twitter Blue χρεώνει πλέον τους επαληθευμένους χρήστες για αυτό το «μπλε τικ», το σήμα επαλήθευσης του λογαριασμού. Οι χρήστες που διέθεταν πριν από τα τέλη Νοεμβρίου επαληθευμένο λογαριασμό είχαν περιθώριο 90 ημερών να εγγραφούν στο Twitter Blue, ειδάλλως έχαναν το verification.

Οι χρήστες που δεν έχουν το Twitter Blue θα μπορούν να κάνουν mention ή να απαντούν σε αυτά τα tweets.

Αν ένα tweet υπερβαίνει τους 280 χαρακτήρες θα πρέπει να πατήσουν «εμφάνιση περισσότερων» για να εμφανιστεί ολόκληρο.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK