Τραμπ: Θα μπορούσα να παρατείνω την προθεσμία πώλησης του TikTok εάν χρειαστεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι υπάρχουν Αμερικανοί αγοραστές έτοιμοι για το TikTok και ότι θα μπορούσε να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία για την κινεζική ByteDance να μεταβιβάσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της εφαρμογής, λίγες μέρες μετά την ένταξη του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα βίντεο μικρής διάρκειας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ απέρριψε τις διμερείς ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με το TikTok, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του θα παρακολουθεί τυχόν προβλήματα. Πρόσθεσε ότι θα μιλήσει με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, «τη σωστή στιγμή».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αποφύγει να επιβάλει την προθεσμία μετά την ψήφιση νόμου το 2024 που απαιτεί το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του μέχρι τις 19 Ιανουαρίου της ίδιας χρονιάς. Πρόσφατα ανέβαλε την προθεσμία για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος εντάχθηκε στην εφαρμογή την Τρίτη.

«Δεν έχω μιλήσει με τον πρόεδρο Σι γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του σε κατάστημα δώρων του Λευκού Οίκου απέναντι από την προεδρική κατοικία. «Στο μεταξύ, μέχρι να διευθετηθούν οι σύνθετες διαδικασίες, απλώς παρατείνουμε λίγο περισσότερο.»

«Έχουμε πολύ σημαντικούς Αμερικανούς αγοραστές που θέλουν να το αγοράσουν», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει άτομα ή εταιρείες.

Όταν τον ρώτησαν αν ανησυχεί για ζητήματα απορρήτου ή εθνικής ασφάλειας, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι υπερεκτιμημένο… είμαι οπαδός του TikTok».

Ο περσινός νόμος απαιτεί από την ByteDance να μεταβιβάσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της εφαρμογής ή να δείξει σημαντική πρόοδο προς την πώληση. Ο Τραμπ επέλεξε να μην τον εφαρμόσει μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου.

Ορισμένοι νομοθέτες έχουν επικρίνει την καθυστέρηση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του αγνοεί τον νόμο και παραβλέπει ζητήματα εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με τον κινεζικό έλεγχο του TikTok.