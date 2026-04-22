Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό η αμερικανική κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία για τη χρήση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic στο Υπουργείο Άμυνας. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αποκλιμάκωση της έντονης διαμάχης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας.

Μιλώντας στο CNBC και την εκπομπή «Squawk Box», ο Τραμπ ανέφερε ότι οι πρόσφατες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο πήγαν καλά και ότι οι εκπρόσωποι της Anthropic «βελτιώνονται» και θα μπορούσαν «να είναι πολύ χρήσιμοι». Πρόσθεσε επίσης ότι, ενώ επιδιώκει «τους πιο έξυπνους ανθρώπους», η OpenAI έχει ήδη καλύψει τον ρόλο που προηγουμένως είχε η Anthropic, σύμφωνα με το Quartz.

Στη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο συμμετείχαν η επικεφαλής προσωπικού Susie Wiles, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και ο CEO της Anthropic Dario Amodei, ο οποίος παρουσίασε το νέο μοντέλο της εταιρείας, Mythos. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική και εποικοδομητική», σύμφωνα με το CNBC.

Η αντιπαράθεση επικεντρωνόταν στην άρνηση της Anthropic να δώσει στο Πεντάγωνο απεριόριστη εξουσία χρήσης των μοντέλων της, ειδικά για αυτόνομα οπλικά συστήματα ή για παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών.

Το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την Anthropic ως απειλή για την εφοδιαστική αλυσίδα, υποχρεώνοντας τους στρατιωτικούς εργολάβους να διακόψουν τη χρήση του Claude σε έργα που σχετίζονται με την κυβέρνηση. Ο Trump ζήτησε επίσης μέσω Truth Social από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν άμεσα κάθε συνεργασία με την εταιρεία.

Η Anthropic κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης σε Καλιφόρνια και Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας την άρση της «μαύρης λίστας». Δικαστής στην Καλιφόρνια ανέστειλε προσωρινά την απαγόρευση, όμως το Εφετείο της Ουάσινγκτον (D.C. Circuit) επέτρεψε να παραμείνει ο χαρακτηρισμός περί απειλής, όσο εκκρεμεί η υπόθεση, σύμφωνα με το Yahoo Finance.

Παρά τη νομική διαμάχη, το Πεντάγωνο συνέχισε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Anthropic. Σύμφωνα με το CNBC, το Claude χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ένα συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το Πεντάγωνο υπήρχε από τον Ιούλιο, όμως μέχρι τον Σεπτέμβριο οι προσπάθειες ενσωμάτωσης του Claude στην πλατφόρμα GenAI.mil του Υπουργείου Άμυνας κατέρρευσαν χωρίς λύση.

Το Mythos, το πιο ισχυρό μοντέλο της Anthropic μέχρι σήμερα, διατέθηκε μόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες λόγω της ευαισθησίας των δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η κυκλοφορία του φαίνεται να άνοιξε ξανά τον δρόμο για συνεργασία με την κυβέρνηση. Ο Amodei είχε ήδη ξεκινήσει αυτή την προσέγγιση στις αρχές Απριλίου, όταν συμμετείχε μαζί με άλλους κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη με τον Bessent και τον Αντιπρόεδρο JD Vance, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.