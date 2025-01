Ως το «μεγαλύτερο έργο υποδομής AI στην ιστορία» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ το πλάνο 4ετής επένδυσης μισού τρισ. δολαρίων που αφορά στην κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ και την οποία ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το project θα υλοποιήσουν οι εταιρείες OpenAI, Softbank και Oracle οι οποίες και θα συστήσουν μια κοινοπραξία με την ονομασία Stargate.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα στελέχη των τριών εταιρειών δεσμεύτηκαν να επενδύσουν αρχικά 100 δισ. δολάρια και έως 500 δισ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο έργο, το οποίο και αναμένεται να δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε [την Τεχνητή Νοημοσύνη] σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κίνα.

«Η Κίνα είναι ανταγωνιστής, άλλοι είναι ανταγωνιστές. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη χώρα και να τη διαθέτουμε. Θα βοηθήσω πολύ μέσω εκτάκτων διαταγμάτων, επειδή έχουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να κατασκευάσουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να παράγουν πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την παραγωγή εύκολα, στα δικά τους εργοστάσια, αν θέλουν», τόνισε.

Παρόντες στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ιαπωνικής πολυεθνικής Softbank, Μασαγιόσι Σον, της OpenAI Σαμ Άλτμαν και της Oracle Λάρι Έλισον.

Η Stargate θα κατασκευάσει «τη φυσική και εικονική υποδομή για την τροφοδοσία της επόμενης γενιάς Τεχνητής Νοημοσύνης», συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο Τραμπ.

Στην ενημέρωση, ο Λάρι Έλισον (Oracle) δήλωσε ότι συνολικά 10 data centers για το project Stargate βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή στο Τέξας και ότι σχεδιάζονται περισσότερα. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται απίστευτα πολλά για όλους μας, για κάθε Αμερικανό», δήλωσε ο Έλισον στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό έργο αυτής της εποχής» και εξήρε την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου λέγοντας πως χωρίς αυτόν «δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό».

O Άλτμαν, σύμφωνα με το CNN, είχε προηγουμένως παροτρύνει τους αξιωματούχους των ΗΠΑ να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτής της υποδομής, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν μπροστά από την Κίνα στην κούρσα εξοπλισμών της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεδομένου ότι η AI είναι έτοιμη να επηρεάσει τα πάντα, από την οικονομία έως τις στρατιωτικές δυνατότητες.

«Οι υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά σημαντικές, η AI είναι λίγο διαφορετικό από άλλα είδη λογισμικού στο ότι απαιτεί τεράστιες ποσότητες υποδομών, ενέργειας, τσιπ υπολογιστών, κέντρα δεδομένων, και πρέπει να τα χτίσουμε αυτά εδώ και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε τις καλύτερες υποδομές AI στον κόσμο για να είμαστε σε θέση να ηγηθούμε με την τεχνολογία και τις δυνατότητες», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News τον περασμένο μήνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του OpenAI φέρεται επίσης να συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Softbank Μασαγιόσι Σον πέρυσι για να ζητήσει επενδύσεις σε νέες μονάδες ημιαγωγών για την κατασκευή τσιπ AI.

Η OpenAI δήλωσε αργότερα σε μια ανάρτηση στο X ότι το έργο «όχι μόνο θα υποστηρίξει την επαναβιομηχανοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα παρέχει επίσης μια στρατηγική ικανότητα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής και των συμμάχων της».

Επίσης, σημείωσε ότι ο Son της Softbank θα είναι ο πρόεδρος της Stargate, ενώ η εταιρεία ημιαγωγών Arm, η Microsoft, η NVIDIA, η Oracle και η OpenAI θα είναι «οι βασικοί αρχικοί τεχνολογικοί εταίροι».

Announcing The Stargate Project



The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure…