Τηλεσκόπιο James Webb: Νέα δεδομένα για την «καρδιά» του Γαλαξία - Ανακάλυψε «Κοσμικό Αμπέλι»

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA κατέγραψε ένα σμήνος αποτελούμενο από τουλάχιστον 20 στενά συνδεδεμένους γαλαξίες από το πρώιμο σύμπαν, όπως ανακάλυψαν οι αστρονόμοι που ανέλυσαν τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ανάλυση των δεδομένων του James Webb, δείχνει ένα τμήμα του «πυκνού κέντρου» του γαλαξία μας με πρωτοφανή λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών που δεν έχουν δει ποτέ οι αστρονόμοι και δεν έχουν ακόμη εξηγήσει, ανέφερε τη Δευτέρα η NASA.

Η περιοχή σχηματισμού άστρων, που ονομάζεται Sagittarius C (Sgr C), απέχει περίπου 300 έτη φωτός από την κεντρική υπερμεγέθη μαύρη τρύπα του Γαλαξία μας, τον Τοξότη Α*, αναφερει η NASA.

Σύμφωνα με το livescience, αυτή η γαλαξιακή «μεγαδομή», γνωστή και ως «Κοσμικό Αμπέλι», διασχίζει το διάστημα σε σχήμα τόξου, με μήκος που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια έτη φωτός και πλάτος περίπου 650.000 έτη φωτός. Συγκριτικά, ο Γαλαξίας μας έχει πλάτος περίπου 100.000 έτη φωτός. Οι αστρονόμοι εντόπισαν το «Κοσμικό Αμπέλι» ενώ μελετούσαν τις παρατηρήσεις του JWST σε μια περιοχή που ονομάζεται Extended Groth Strip και βρίσκεται μεταξύ των αστερισμών Ursa Major και Boötes.

Pictured: An estimated 500,000 stars.



