Tiger Global και Microsoft αποχωρούν πλήρως από την PhonePe της Walmart μέσω IPO

Η Tiger Global και η Microsoft ετοιμάζονται να αποχωρήσουν πλήρως από την PhonePe, την ινδική νεοσύστατη εταιρεία πληρωμών που υποστηρίζεται από τη Walmart, η οποία επικαιροποίησε την κατάθεσή της για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), προσφέροντας σε επενδυτές και αναλυτές μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι παγκόσμιοι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ρευστοποιούν τις τοποθετήσεις τους μέσω των δημόσιων αγορών της Ινδίας, αναφέρει το TechCrunch.

Η PhonePe ενημέρωσε το ενημερωτικό δελτίο του IPO, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται προς πώληση. Η Tiger Global και η Microsoft προσφέρουν το σύνολο της συμμετοχής τους στην εταιρεία, ενώ η Walmart επιλέγει να διατηρήσει τον έλεγχο, διαθέτοντας έως 45,9 εκατομμύρια μετοχές, περίπου το 9% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικά, έως και 50,66 εκατομμύρια μετοχές τίθενται προς πώληση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό γεγονός ρευστότητας για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η PhonePe αποτιμήθηκε σε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης τον Ιανουάριο του 2023. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο TechCrunch, στοχεύει πλέον σε κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της IPO, η οποία θα μπορούσε να αντλήσει έως και 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η προσφορά δεν περιλαμβάνει πωλήσεις μετοχών από τους ιδρυτές. Το ενημερωτικό δελτίο καταδεικνύει ότι η διάθεση μετοχών καθοδηγείται από υφιστάμενους επενδυτές και όχι από τη διοίκηση της εταιρείας.

Ιδρυμένη το 2015 από τους Sameer Nigam, Rahul Chari και Burzin Engineer και εξαγορασμένη από τον κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Flipkart ένα χρόνο αργότερα, η PhonePe έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον επιτυχημένες fintech εταιρείες της Ινδίας. Ξεκινώντας από τις ψηφιακές πληρωμές, επεκτάθηκε σε χρηματιστηριακές συναλλαγές και επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, ενώ προσφέρει και δικό της κατάστημα εφαρμογών Android ως εναλλακτική του Google Play Store.

Η PhonePe είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά ψηφιακών πληρωμών της Ινδίας, ηγούμενη του οικοσυστήματος UPI σε όγκους συναλλαγών και διατηρώντας προβάδισμα έναντι της Google Pay. Τον Δεκέμβριο του 2025, επεξεργάστηκε περίπου 9,81 δισεκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 148,6 δισ. δολάρια, έναντι 7,50 δισ. συναλλαγών αξίας 104,5 δισ. δολάρια για τη Google Pay, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του NPCI.