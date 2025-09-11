Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο που αναπτύσσει το Thinking Machines Lab της Mira Murati με αρχικό κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την ομάδα των πρώην ερευνητών της OpenAI που έχουν ενταχθεί στο εργαστήριο. Tην Τετάρτη, μέσω ανάρτησης σε blog, το ερευνητικό εργαστήριο της Murati έδωσε στον κόσμο μια πρώτη γεύση από ένα από τα έργα του: Tη δημιουργία μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης με αναπαραγωγικές απαντήσεις.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, η ανάρτηση στο ερευνητικό blog, με τίτλο «Defeating Nondeterminism in LLM Inference» προσπαθεί να αναλύσει τη βασική αιτία των τυχαίων απαντήσεων από μοντέλα AI. Για παράδειγμα, αν κάνετε την ίδια ερώτηση στο ChatGPT παραπάνω από μία φορές, είναι πιθανό να λάβετε ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων. Αυτό έχει γίνει ευρέως αποδεκτό στην κοινότητα της Tεχνητής Nοημοσύνης ως γεγονός αλλά το Thinking Machines Lab το θεωρεί ως ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί.

Το άρθρο, το οποίο συνέταξε ο ερευνητής του Thinking Machines Lab Horace He, υποστηρίζει ότι η βασική αιτία των διαφορετικών απαντήσεων από AI μοντέλα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πυρήνες GPU συνδέονται μεταξύ τους κατά την επεξεργασία συμπερασμάτων. Προτείνει ότι με τον προσεκτικό έλεγχο αυτού του επιπέδου συντονισμού, είναι δυνατό να καταστούν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης πιο ντετερμινιστικά.

Πέρα από τη δημιουργία πιο αξιόπιστων απαντήσεων για επιχειρήσεις και επιστήμονες, ο He σημειώνει ότι η δημιουργία AI μοντέλων που παράγουν απαντήσεις θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει την εκπαίδευση της ενισχυτικής μάθησης (RL). Η RL είναι η διαδικασία επιβράβευσης των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για τις σωστές απαντήσεις. Η δημιουργία πιο συνεπών απαντήσεων από AI μοντέλα θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη τη διαδικασία RL «ομαλότερη», σύμφωνα με τον He.

Ο Murati, πρώην διευθυντής τεχνολογίας της OpenAI, δήλωσε τον Ιούλιο ότι το πρώτο προϊόν της Thinking Machines Lab θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες και ότι θα είναι «χρήσιμο για ερευνητές και νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προσαρμοσμένα μοντέλα». Δεν είναι ακόμα σαφές τι είναι αυτό το προϊόν, ή αν θα χρησιμοποιήσει τεχνικές από αυτή την έρευνα.