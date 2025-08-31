Ο διευθυντής ψηφιακών υπηρεσιών της Taco Bell δηλώνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «ενεργό διάλογο» σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται και πότε όχι η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Techcrunch, η εταιρεία έχει προφανώς εφαρμόσει τη φωνητική παραγγελία με Τεχνητή Νοημοσύνη σε περισσότερα από 500 drive-through, οδηγώντας σε δυσάρεστες στιγμές που έγιναν viral, όπως όταν κάποιος παρήγγειλε 18.000 ποτήρια νερό για να «παρακάμψει» την Τεχνητή Νοημοσύνη και να συνδεθεί με έναν υπάλληλο.

Ο διευθυντής ψηφιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών Ντέιν Μάθιους δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ακόμη και ο ίδιος έχει ανάμεικτες εμπειρίες με την τεχνολογία: «Μερικές φορές με απογοητεύει, αλλά άλλες φορές με εκπλήσσει πραγματικά».

Συνολικά, φαίνεται ότι η Taco Bell εξακολουθεί να βρίσκεται σε δίλημμα αναφορικά με το εύρος, με το οποίο θα χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα drive-through. Για παράδειγμα, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Μάθιους είπε ότι ίσως είναι λογικό να υπάρχει ένας άνθρωπος που να χειρίζεται τις παραγγελίες στο drive-through σε πολυσύχναστα εστιατόρια με μεγάλες ουρές.

«Θα βοηθήσουμε τις ομάδες μας: Στο εστιατόριό σας, σε αυτές τις ώρες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φωνητική Τεχνητή Νοημοσύνη ή να παρακολουθείτε πραγματικά τη φωνητική τεχνητή νοημοσύνη και να παρεμβαίνετε όταν είναι απαραίτητο», είπε.