Συμφωνίες υποδομών αξίας δισ. δολαρίων τροφοδοτούν την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) συνοδεύεται από έναν παράλληλο αγώνα δρόμου για την κατασκευή υποδομών που θα τροφοδοτούν τα ισχυρά μοντέλα της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ, εκτιμά ότι έως το τέλος της δεκαετίας θα δαπανηθούν 3 έως 4 τρισ. δολάρια σε υποδομές ΤΝ, με σημαντικό μέρος των χρημάτων να προέρχεται από εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι επενδύσεις αυτές ασκούν πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ωθούν τα όρια της βιομηχανίας, αναφέρει το techcrunch.

Η συνεργασία Microsoft - OpenAI αποτελεί ορόσημο. Το 2019, η Microsoft επένδυσε 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, εξασφαλίζοντας τον ρόλο του αποκλειστικού παρόχου cloud για την εταιρεία. Η συμφωνία επέτρεψε στην OpenAI να λάβει πρόσθετα κεφάλαια για την εκπαίδευση μοντέλων, ενώ η Microsoft ενίσχυσε τις πωλήσεις του Azure. Τα επόμενα χρόνια, η επένδυση της Microsoft αυξήθηκε σε περίπου 14 δισ. δολάρια.

Πρόσφατα, η OpenAI άρχισε να διαφοροποιεί τις ανάγκες της, εξετάζοντας και άλλους παρόχους cloud, ενώ παράλληλα έλαβε επένδυση 100 δισ. δολαρίων από την Nvidia για περισσότερες GPU. Παρόμοιες στρατηγικές υιοθετήθηκαν και από άλλες εταιρείες, όπως η Anthropic με επένδυση 8 δισ. δολαρίων από την Amazon και συνεργασίες Google Cloud με μικρότερες εταιρείες ΤΝ.

Η Oracle εμφανίζεται ως βασικός παίκτης στον χώρο, με συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI. Τον Ιούνιο του 2025, υπέγραψε συμφωνία 30 δισ. δολαρίων για υπηρεσίες cloud, ενώ τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε πενταετή συμφωνία 300 δισ. δολαρίων για υπολογιστική ισχύ, εδραιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίου παρόχου υποδομών ΤΝ.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Meta επενδύουν τεράστια ποσά σε δικά τους κέντρα δεδομένων. Σχεδιάζει να δαπανήσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ έως το 2028, με νέα κέντρα όπως το Hyperion στη Λουιζιάνα και το Prometheus στο Οχάιο, ενώ η xAI του Έλον Μασκ επενδύει σε υβριδικά κέντρα με ενεργειακή παραγωγή, προκαλώντας περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο είναι η κοινοπραξία «Stargate», που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ μαζί με SoftBank, OpenAI και Oracle, με στόχο δαπάνες 500 δισ. δολαρίων για υποδομές ΤΝ στις ΗΠΑ. To έργο προχωρά με την κατασκευή οκτώ κέντρων δεδομένων στο Abilene του Τέξας, με ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026.