Η «Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη» (Physical AI) αναδεικνύεται σε ένα από τα επόμενα μεγάλα «πεδία μάχης» στον βιομηχανικό τομέα, με την ώθηση που δίνει η Ιαπωνία να οφείλεται περισσότερο στην αναγκαιότητα παρά σε οτιδήποτε άλλο. Με το εργατικό δυναμικό να συρρικνώνεται και την πίεση να αυξάνεται για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, οι εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο, σε εργοστάσια, αποθήκες και κρίσιμες υποδομές, ρομπότ στα οποία έχουν ενσωματωθεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό, καθώς, το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας δήλωσε τον Μάρτιο του 2026 ότι στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εγχώριου τομέα Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης και στην κατάκτηση μεριδίου 30% της παγκόσμιας αγοράς έως το 2040. Η χώρα κατέχει ήδη ισχυρή θέση στη βιομηχανική ρομποτική, με τους ιαπωνικούς κατασκευαστές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της παγκόσμιας αγοράς το 2022.

Τα παραπάνω αναφέρει το TechCrunch, σύμφωνα με το οποίο, διάφοροι παράγοντες οδηγούν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής αποδοχής της ρομποτικής, της έλλειψης εργατικού δυναμικού που οφείλεται σε δημογραφικές πιέσεις και της ισχυρής βιομηχανικής βάσης στη μηχατρονική και τις αλυσίδες εφοδιασμού υλικού.

Στο μεταξύ, η δημογραφική κρίση της Ιαπωνίας επιταχύνεται. Ο πληθυσμός μειώθηκε για 14η συνεχόμενη χρονιά το 2024. Οι άνθρωποι σε ηλικία εργασίας αποτελούν μόλις το 59,6% του συνολικού πληθυσμού, ένα ποσοστό που προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά σχεδόν 15 εκατομμύρια τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό ήδη αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών: μια έρευνα του 2024 από το Reuters/Nikkei διαπίστωσε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι η κύρια δύναμη που ωθεί τις ιαπωνικές εταιρείες να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ο κινητήριος μοχλός έχει μετατοπιστεί από την απλή αποδοτικότητα στην βιομηχανική επιβίωση», δήλωσε ο Sho Yamanaka, διευθυντής της Salesforce Ventures, σε συνέντευξή του στο TechCrunch. «Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει έναν περιορισμό στη φυσική προσφορά, όπου βασικές υπηρεσίες δεν μπορούν να διατηρηθούν λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Δεδομένης της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί θέμα εθνικής επείγουσας ανάγκης για τη διατήρηση των βιομηχανικών προτύπων και των κοινωνικών υπηρεσιών».