Η Roblox ανακοίνωσε την Παρασκευή νέα χαρακτηριστικά σύντομων βίντεο και Τεχνητής Νοημοσύνης, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από νομοθέτες σχετικά με το πώς η εταιρεία προστατεύει τα παιδιά στην πλατφόρμα της.

Σύμφωνα με το CNBC, με το Roblox Moments, οι χρήστες ηλικίας 13 ετών και άνω θα μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται αποσπάσματα βίντεο από το gameplay τους με άλλους, σε μια ροή μέσα στην πλατφόρμα. Οι προσθήκες Τεχνητής Νοημοσύνης, από την άλλη, θα επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν προηγμένα τρισδιάστατα αντικείμενα για τα παιχνίδια που φτιάχνουν στην πλατφόρμα.

Αν και οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται αποσπάσματα βίντεο από παιχνίδια για ενήλικες μέσω του Moments, όσοι δεν πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια αυτών των εμπειριών δεν θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν, ανέφερε η εταιρεία.

Το Roblox θα εποπτεύει κάθε βίντεο που κοινοποιείται στο Moments και θα επιτρέπει στους χρήστες να «επισημαίνουν περιεχόμενο που θεωρούν ακατάλληλο», δήλωσε ο επικεφαλής ασφάλειας του Roblox, Matt Kaufman. Το Moments κυκλοφορεί σε περιορισμένη διάθεση από την Παρασκευή.

Τα χαρακτηριστικά Τεχνητής Νοημοσύνης θα διατεθούν στους χρήστες πριν από το τέλος του έτους. Οι χρήστες της Roblox θα μπορούν να αξιοποιούν τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργούν αντικείμενα, όπως μελλοντολογικά monster trucks, που θα ταιριάζουν με την αισθητική των παιχνιδιών που φτιάχνουν στην πλατφόρμα, δήλωσε ο Anupam Singh, ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής της Roblox.

Αυτές οι δημιουργίες θα υπόκεινται επίσης σε εποπτεία, τόνισε ο Kaufman.

Η Roblox αντιμετωπίζει αρκετές αγωγές που υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός της επιτρέπει σε διαδικτυακούς θηρευτές να εκμεταλλεύονται ανήλικους χρήστες.

Η Γενική Εισαγγελέας της Λουιζιάνα, Liz Murrill, μήνυσε τη Roblox τον Αύγουστο, κατηγορώντας την εταιρεία ότι αποτυγχάνει να εφαρμόσει ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να «προστατεύσει τους ανήλικους χρήστες από θηρευτές». Εκείνη την περίοδο, η Roblox είχε δηλώσει: «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η Roblox θα έθετε εσκεμμένα τους χρήστες της σε κίνδυνο εκμετάλλευσης είναι απλώς αναληθής».

Η εταιρεία την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει ένα πρόγραμμα εκτίμησης ηλικίας που παρουσίασε τον Ιούλιο.