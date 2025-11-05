Σε μια αποτίμηση για τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε προ ημερών η Meta προχώρησε το TechCrunch, εστιάζοντας στο πως εστιάζει ο αμερικανικός τεχνολογικός «κολοσσός» στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στα όσα δήλωσε μετά από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σημειώνοντας τις εκτιμήσεις ορισμένων επενδυτών για το ότι το μεγάλο ράλι που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στις μετοχές της AI μπορεί να αποδειχθεί μια «φούσκα» που πρόκειται να σκάσει.

Η Meta δεν είναι η μόνη εταιρεία που ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, οπότε αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί αυτές οι δαπάνες δεν τρομάζουν τους επενδυτές της Google ή της Nvidia, οι οποίες είχαν και οι δύο ένα εξαιρετικό τρίμηνο.

Το πιο ισχυρό προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας είναι ο βοηθός Meta AI, ο οποίος έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Αλλά αυτοί οι αριθμοί σίγουρα ενισχύονται από τα τρία δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες στο Facebook και το Instagram, και είναι δύσκολο να θεωρηθεί η τρέχουσα έκδοση του Meta AI ως ανταγωνιστής του ChatGPT.

Υπάρχει επίσης ο δημιουργός βίντεο Vibes, ο οποίος πραγματικά αύξησε τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες, αλλά έχει περιορισμένο επιχειρηματικό αντίκτυπο πέρα από αυτό.

Το πιο φιλόδοξο έργο είναι τα έξυπνα γυαλιά Vanguard που κυκλοφόρησαν νωρίτερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, τα γυαλιά μοιάζουν περισσότερο με επέκταση του έργου Reality Labs της Meta παρά με μια πραγματική προσπάθεια αξιοποίησης της δύναμης των LLM.