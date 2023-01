Πράσινος κομήτης: Θα είναι ορατός και από τη Γη

Ο πράσινος κομήτης με το όνομα C/2022 E3 (ZTF) ανακαλύφθηκε μόλις στις 2 Μαρτίου 2022 αλλά φέτος θα είναι ορατός με γυμνό μάτι.

Ο κομήτης C/2022 E3 (ZTF) έχει ήδη γίνει ορατός με κιάλια και τηλεσκόπια τον Ιανουάριο, αλλά μπορεί να γίνει ορατός και με γυμνό μάτι καθώς πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον πλανήτη μας.

Οι ειδικοί λένε ότι όσοι δεν διαθέτουν εξοπλισμό θα πρέπει να προσπαθήσουν να τον δουν την 1η και 2η Φεβρουαρίου, όταν ο πράσινος κομήτης θα φαίνεται πιο φωτεινός στον νυχτερινό ουρανό.

Στο πλησιέστερο σημείο του (μόλις 28 εκατομμύρια μίλια μακριά), θα είναι ορατό από το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο.

Η NASA περιέγραψε το σπάνιο πέρασμα του κομήτη ως μια «καταπληκτική ευκαιρία να δημιουργήσεις μια προσωπική σύνδεση με έναν παγωμένο επισκέπτη από το μακρινό εξωτερικό ηλιακό σύστημα».

A timelapse from 30 minutes of #comet C/2022 E3 ZTF passing through the northern skies. It's very dim, made visible here by 4-second exposures. pic.twitter.com/nMRvwakKmb