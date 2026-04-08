Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αποκάλυψη του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone φαίνεται πως βρίσκεται η Apple, με τις τελευταίες πληροφορίες να τοποθετούν την κυκλοφορία του εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Παρά τις πρόσφατες ανησυχίες για τεχνικά εμπόδια, η εταιρεία δείχνει αποφασισμένη να εισέλθει στην αγορά των foldables μαζί με την παρουσίαση της σειράς iPhone 18.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το αναδιπλούμενο μοντέλο παραμένει εντός προγράμματος για να κάνει το ντεμπούτο του παράλληλα με τα iPhone 18 Pro και Pro Max. Η είδηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε δημοσίευμα της Nikkei Asia, το οποίο έκανε λόγο για πιθανή αναβολή του εγχειρήματος λόγω δυσκολιών στις δοκιμές μηχανικής αντοχής.

Αν και η πολυπλοκότητα της συσκευής ενδέχεται να περιορίσει τα αρχικά αποθέματα, ο τεχνολογικός κολοσσός στοχεύει σε μια κυκλοφορία που θα συμπίπτει χρονικά –ή θα ακολουθεί με μικρή απόσταση– τα παραδοσιακά μοντέλα της. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την πρεμιέρα να απέχει ακόμα έξι μήνες, οι ημερομηνίες παραμένουν υπό εξέταση.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ορόσημο για την Apple, καθώς θα της επιτρέψει να αναμετρηθεί απευθείας με τη Samsung και τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι κυριαρχούν στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών εδώ και χρόνια.

«Η Apple στοχεύει να διορθώσει τα "κακώς κείμενα" των υπαρχόντων foldables, εστιάζοντας στην εξάλειψη της ορατής πτυχής στην οθόνη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας», αναφέρει το δημοσίευμα

Τα πλεονεκτήματα του «iPhone Fold»

Οι πληροφορίες θέλουν την Apple να έχει επιλύσει κρίσιμα ζητήματα που ταλαιπωρούν τον ανταγωνισμό, όπως την ποιότητα οθόνης με νέα υλικά που προσφέρουν ανώτερη πιστότητα χρωμάτων, την ανθεκτικότητα με ενισχυμένους μεντεσέδες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά και τον σχεδιασμό με μια σχεδόν αόρατη πτυχή (crease) στο σημείο που δπλώνει η οθόνη.