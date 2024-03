Την αλλαγή των δεδομένων στον τρόπο εργασίας επιζητούν πολλοί εργαζόμενοι, με βάση τις νέες συνθήκες που ανέδειξε η πανδημία του κορονοϊού, ενώ προκρίνεται ως ιδανική λύση ένα «υβριδικό» μοντέλο εργασίας που συνδυάζει το γραφείο και τη δουλειά από το σπίτι.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την έρευνα του ομίλου Adecco, με τίτλο «Resetting Normal: Defining the New Era of Work» [1]

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο εργασιακός κόσμος είναι έτοιμος για ένα νέο «υβριδικό» μοντέλο, με τα 3/4, δηλαδή το 74% των εργαζομένων που ερωτήθηκαν να αναφέρουν ότι ο παραπάνω συνδυασμός εργασίας αποτελεί το ιδανικό μοντέλο για το μέλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 51% των εργαζομένων θέλει να εργάζεται στο γραφείο, ενώ το 49% προτιμά την τηλεργασία. Τα ευρήματα αυτά υπερβαίνουν γεωγραφικές περιοχές, γενιές και οικογενειακή κατάσταση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΣΟΕ), το 54% των Ελλήνων γνώρισε κι αγάπησε την τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και το 85% λέει πως θα ήθελε να τη συνεχίσει… αλλά με μέτρο.

Υβριδικό μοντέλο εργασίας και γυναίκες

Γενικότερα, πολλές είναι οι έρευνες που έχουν προκύψει από την πανδημία και ύστερα για το ποιος τρόπος εργασίας τελικά βοηθά τις γυναίκες να εξελιχθούν επαγγελματικά. Σε αυτές συγκαταλέγεται και η έκθεση της εταιρείας IWG [2] που δημοσιεύθηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και επικεντρώνεται στο υβριδικό μοντέλο εργασίας. Παρατηρήθηκε ότι ο συνδυασμός γραφείου και τηλεργασίας, που έχει υιοθετηθεί από πολλές επιχειρήσεις, διευκολύνει την επαγγελματική εξέλιξη του γυναικείου φύλου.

Ο ερευνητικός τίτλος ήταν: «Προώθηση της Ισότητας: Γυναίκες στον Υβριδικό Χώρο Εργασίας» και πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 1.000 γυναίκες οι οποίες εργάζονται υβριδικά. Το συμπέρασμα ήταν ότι η ευελιξία που παρέχει η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου επέτρεψε στο 53% των γυναικών να επιδιώξουν προαγωγές ή να υποβάλουν αίτηση για ανώτερες διοικητικές θέσεις. Επιπρόσθετα, το υβριδικό μοντέλο συνέβαλε θετικά σε όσες ανήκουν σε κάποια μειονοτική ή ευπαθής ομάδα (όπως ΑμεΑ, LGBTQ+, κ.ά.). Το ποσοστό άγγιξε το 61%.

Η έκθεση αναφέρει ότι αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για επαγγελματική τους σταδιοδρομία -όπως η αλλαγή εργασίας και η μετάβαση σε διαφορετικές βιομηχανίες– ωθούμενες από τις υβριδικές εργασιακές διατάξεις και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής που μπορούν αυτές να προσφέρουν.

Πολλές από αυτές έχουν αλλάξει εντελώς τον τομέα δραστηριότητάς τους, με το 43% να επιβεβαιώνουν ότι η υβριδική εργασία τους επέτρεψε να μετακινηθούν σε διαφορετικό κλάδο.

Τηλεργασία και ψυχική υγεία

Το 2022 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που ενέχει η τηλεργασία για τη σωματική και την ψυχική υγεία, ενώ είχε προβλέψει ότι η τάση θα συνεχιστεί και μετά το πέρας της πανδημίας καθώς οι εργαζόμενοι πασχίζουν να επικεντρωθούν στα οφέλη της.

«Όταν είναι σωστά οργανωμένη και υποστηρίζεται, η τηλεργασία μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του εργαζόμενου και στην κοινωνική του ζωή. Ωστόσο, όταν η υγεία και οι κίνδυνοι ασφαλείας από την τηλεργασία δεν αποφεύγονται και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν υγιεινές επιλογές ενώ τηλεργάζονται, αυτό το είδος εργασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία», είχε επισημάνει ο ΠΟΥ σε μια τεχνική περίληψη για την ασφαλή και υγιή τηλεργασία.

«Η παρατεταμένη εργασία στον υπολογιστή με απομακρυσμένη σύνδεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μυοσκελετικούς τραυματισμούς και υπερκόπωση του ματιού επηρεάζοντας την ψυχική υγεία των τηλεργαζόμενων καθώς συνεισφέρει στο στρες», είχε προσθέσει. Ενώ δεν άφησε να παραληφθεί ότι η τηλεργασία ως το μοναδικό μέσο εργασίας μπορεί να προκαλέσει κοινωνική αποξένωση, μοναξιά, ανησυχία και ενοχή.

Υβριδικό μοντέλο και ψυχική υγεία

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εργαζόμενες που υποφέρουν από ψυχική νόσο, αλλά χρησιμοποιούν το υβριδικό μοντέλο διαπιστώθηκε ότι τρεις στις δέκα γυναίκες παρατήρησαν βελτίωση της ψυχικής τους υγείας, με το 70% να συμφωνεί ότι αυτό το μοντέλο εργασίας είχε θετική επίδραση στην πορεία της καριέρας τους.

Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας είναι πολλά με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει η ικανοποίηση των εργαζομένων γυναικών που καλούνται να ανταπεξέλθουν και σε άλλους ρόλους της καθημερινότητας όπως εκείνος της μητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς.

Παραπομπές:

[1] «Resetting Normal: Defining the New Era of Work», 30.6.2020

[2] Editorial: Traci Mabrey, Women and work-life balance, σελ. 6