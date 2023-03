Πώς ένας μηχανικός «έριξε» το Twitter

Έντονα προβλήματα αντιμετώπισαν οι χρήστες του Twitter τη Δευτέρα με την χρήστη των διαδικτυακών συνδέσμων που αναρτώνται. Μπορεί η εταιρία να κατάφερε να διορθώσει σχετικά εγκαίρως το ζήτημα, ωστόσο το παρασκήνιο του πώς αυτό δημιουργήθηκε αποκαλύπτει τις βαθιές ελλείψεις της εταιρείας.

«Ορισμένα τμήματα του Twitter ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε η εταιρεία στον επίσημο λογαριασμό της, διευκρινίζοντας ότι «κάναμε μια εσωτερική αλλαγή που είχε κάποιες ακούσιες συνέπειες».

Η αλλαγή που προσπαθούσε να συντελέσει η τεχνική ομάδα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της πλατφόρμας, αποτελούσε μέρος ενός σχεδίου για τον τερματισμό της ελεύθερης πρόσβασης στο API του Twitter.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το Verge, καθώς μετά τις μαζικές απολύσεις στις οποίες προχώρησε υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε έμπειρο προσωπικό. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο, απασχολούταν μόνο ένας μηχανικός με εμπειρία. Τη Δευτέρα ο εργαζόμενος έκανε μια «κακή αλλαγή διαμόρφωσης» που «ουσιαστικά έσπασε το API του Twitter», σύμφωνα με έναν τρέχοντα υπάλληλο.

Το λάθος αυτό είχε αλυσιδωτές συνέπειες στο εσωτερικό της εταιρείας, φέρνοντας εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος των εσωτερικών εργαλείων του Twitter μαζί με τα API που απευθύνονται στο κοινό.

«Μια μικρή αλλαγή στο API είχε τεράστιες επιπτώσεις», έγραψε ο Musk στο Twitter αργότερα μέσα στην ημέρα, αφού ο επενδυτής του Twitter Marc Andreessen δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης που έδειχνε ότι οι αποτυχίες του API της εταιρείας ήταν trend στον ιστότοπο. «Η στοίβα κώδικα είναι εξαιρετικά εύθραυστη χωρίς λόγο. Θα χρειαστεί τελικά μια πλήρη επανεγγραφή».

