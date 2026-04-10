Politico: Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους υπέρ της απαγόρευσης των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν κατώτατα όρια ηλικίας για τη χρήση των social media, σύμφωνα με τη νέα έρευνα που διεξήχθη σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το Politico.

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (50%) δηλώνουν ότι η ελάχιστη ηλικία θα πρέπει να είναι τα 16 έτη, ενώ ένας στους τέσσερις τοποθετεί το όριο μεταξύ 13 και 15 ετών. Μόλις το 4% δηλώνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί, ενώ το 22% θεωρεί ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στους γονείς.

Η δημοσκόπηση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν μέτρα περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ηγέτες όπως ο Πέδρο Σάντσες και ο Εμανουέλ Μακρόν στηρίζουν ενεργά τις σχετικές απαγορεύσεις. Ο Σάντσες είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων από την «ψηφιακή Άγρια Δύση».

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, με εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού κανόνα για τον ηλικιακό περιορισμό χρήσης των social media.

Αντίθετα, επικριτές των απαγορεύσεων υποστηρίζουν ότι τα μέτρα δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα παιδιά από διαδικτυακούς κινδύνους και παραβιάζουν δικαιώματα ανηλίκων. Σε ανοιχτή επιστολή στις αρχές Μαρτίου, 371 ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και απορρήτου χαρακτήρισαν τα μέτρα «επικίνδυνα και κοινωνικά απαράδεκτα».

Η έρευνα περιέλαβε 6.698 πολίτες σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο, στο διάστημα 13 - 21 Μαρτίου.

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης των περιορισμών καταγράφονται στην Ιταλία (84%) και την Πολωνία (83%), ακολουθούμενα από το Βέλγιο (76%). Στη Γερμανία και την Ισπανία, το ποσοστό συμφωνίας φθάνει το 70%.

Στη Γαλλία καταγράφεται η μεγαλύτερη διχογνωμία, με το 69% υπέρ των περιορισμών και το 31% κατά.

Η γαλλική κυβέρνηση επεξεργάζεται επίσης απαγόρευση πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με στόχο εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο.

Σε επίπεδο προτιμώμενου ηλικιακού ορίου, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων συγκλίνει στα 16 έτη. Στην Ιταλία το 64% τάσσεται υπέρ του ορίου, στην Ισπανία το 55%, στο Βέλγιο το 54%, στην Πολωνία το 53%, στη Γαλλία το 48% και στη Γερμανία το 39%.

Η Γερμανία καταγράφει και το υψηλότερο ποσοστό απόρριψης κάθε ηλικιακού περιορισμού, στο 7%.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει εκφράσει επιφυλακτική στήριξη σε απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 14 ετών και έχει συστήσει επιτροπή ειδικών, η οποία αναμένεται να διατυπώσει εισήγηση τους επόμενους μήνες.