BBC, Reuters

Το βασικό διακύβευμα των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν στο Πακιστάν είναι ότι και οι δύο πλευρές διαθέτουν ισχυρούς λόγους να επιδιώξουν τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο εμπόδιο εξακολουθεί να είναι η σχεδόν ανύπαρκτη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, η απουσία κοινού πλαισίου συνεννόησης, καθώς και η συνεχιζόμενη ένταση με το Ισραήλ, το οποίο έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναφέρεται ήδη στον πόλεμο με το Ιράν ως κάτι που ανήκει στο παρελθόν, επιχειρώντας να προβάλει μια εικόνα επιτυχίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αποχώρηση από την κρίση.

Ενόψει των σημαντικών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, των διεθνών επαφών – όπως η προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα – αλλά και της αυξανόμενης πίεσης στο εσωτερικό από το Κογκρέσο και τους πολίτες που δυσανασχετούν με την άνοδο του κόστους ζωής, η Ουάσιγκτον έχει ισχυρό κίνητρο να επιδιώξει αποκλιμάκωση. Η συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου και η αποφυγή περαιτέρω γεωπολιτικής φθοράς αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν παραμένει ενεργό στρατιωτικά, διατηρώντας δυνατότητες επιθέσεων με πυραύλους και drones, ωστόσο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο στις υποδομές όσο και στην οικονομία του, γεγονός που καθιστά την παύση των συγκρούσεων αναγκαία για την ανασυγκρότησή του.

Η απαιτητική αποστολή διαμεσολάβησης του Πακιστάν

Το Πακιστάν έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες, λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η αποστολή αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σχεδόν σε όλα τα βασικά ζητήματα.

Τα δύο ειρηνευτικά σχέδια που έχουν γίνει γνωστά — ένα αμερικανικό με 15 σημεία και ένα ιρανικό με 10 — θυμίζουν περισσότερο μονομερείς λίστες απαιτήσεων παρά μια κοινή βάση για διαπραγμάτευση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και μια απλή συμφωνία για τη συνέχιση των επαφών θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική εξέλιξη.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Το πιο καθοριστικό θέμα των διαπραγματεύσεων αφορά τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Εάν παραμείνουν κλειστά, το Ιράν θα εξακολουθήσει να διαθέτει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα απέναντι στη διεθνή οικονομία, καθώς πριν από την κλιμάκωση της έντασης περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από την περιοχή.

Η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει να κατοχυρώσει θεσμικά τον έλεγχο του περάσματος, εισάγοντας σύστημα αδειών και επιβάλλοντας τέλη στα διερχόμενα πλοία — μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στις χώρες του Κόλπου.

Σύγκρουση με ευρύτερες επιπτώσεις

Η αντιπαράθεση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επηρεάζει συνολικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνεχίζει τη σκληρή του στάση απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, κυρίως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Οι αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες απώλειες, ενδέχεται να υπονομεύσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο Πακιστάν.

Η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει να κατοχυρώσει θεσμικά τον έλεγχο του περάσματος, εισάγοντας σύστημα αδειών και επιβάλλοντας τέλη στα διερχόμενα πλοία — μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στις χώρες του Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη σαφήνειας ως προς το αν η εκεχειρία καλύπτει και τον Λίβανο ή όχι προκαλεί σύγχυση σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ιράν αλλά και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες δίνουν διαφορετικές ερμηνείες για το περιεχόμενό της.