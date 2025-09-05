Η OpenAI αναπτύσσει μια νέα πλατφόρμα εργασίας βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να συνδέει υποψηφίους με εταιρείες και να ενισχύει τις δεξιότητές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιστοποιήσεων.

Η «OpenAI Jobs Platform» θα χρησιμοποιεί την AI για να συνδέει κατάλληλους υποψηφίους με εταιρείες, γεγονός που θα μπορούσε να την καταστήσει ανταγωνίστρια του LinkedIn της Microsoft.

Σύμφωνα με το CNBC, η OpenAI και η Microsoft έχουν μια αμήχανη συνεργασία, με τη Microsoft να χαρακτηρίζει επισήμως την AI startup ως ανταγωνίστρια στην αναζήτηση και στη διαφήμιση ειδήσεων στην ετήσια έκθεσή της πέρυσι. Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της OpenAI, έχοντας επενδύσει, όπως αναφέρθηκε, 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία.

Η ανακοίνωση έγινε από την Fidji Simo, CEO εφαρμογών και πρώην επικεφαλής της Instacart, σε ανάρτηση ιστολογίου την Πέμπτη.

«Η πλατφόρμα εργασίας δεν θα είναι απλώς ένας τρόπος για μεγάλες εταιρείες να προσελκύσουν περισσότερο ταλέντο. Θα διαθέτει διαδρομή αφιερωμένη στη βοήθεια των τοπικών επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν και στις τοπικές κυβερνήσεις να βρουν την AI ικανότητα που χρειάζονται για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες τους», δήλωσε η Simo.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την πλατφόρμα, αλλά εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στο TechCrunch ότι η υπηρεσία αναμένεται να λανσαριστεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Επιπλέον, η OpenAI θα εισαγάγει ένα νέο πρόγραμμα πιστοποίησης σε σύνδεση με την «OpenAI Academy», μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης που διδάσκει στους εργαζόμενους πώς να χρησιμοποιούν την AI καλύτερα στην εργασία τους. Αυτό θα μπορούσε επίσης να την καταστήσει ανταγωνίστρια της πλατφόρμας εκπαίδευσης του LinkedIn, που επίσης προσφέρει βίντεο μαθήματα σε επιχειρηματικά, τεχνολογικά και δημιουργικά πεδία, με πιστοποιήσεις.

Τα σχέδια αυτά ανακοινώνονται εν μέσω ανησυχιών για το πώς η AI επηρεάζει την αγορά εργασίας. Ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων, όπως ο Marc Benioff της Salesforce, έχουν πρόσφατα ανακοινώσει απολύσεις λόγω AI, ενώ νέες μελέτες συνδέουν την τεχνολογία με μαζική απώλεια θέσεων εργασίας για ορισμένους εργαζόμενους.