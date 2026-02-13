Σε μια κίνηση που κλιμακώνει την τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, η OpenAI κατέθεσε υπόμνημα-φωτιά στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Κίνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, ο αμερικανικός κολοσσός κατηγορεί την κινεζική ανταγωνίστριά της, DeepSeek, για χρήση εξελιγμένων και «συγκαλυμμένων» μεθόδων με σκοπό την απόσπαση αποτελεσμάτων από κορυφαία αμερικανικά μοντέλα AI.

Το «παράσιτο» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι η DeepSeek χρησιμοποίησε τεχνικές «απόσταξης» (distillation) — μια διαδικασία όπου ένα μοντέλο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις ενός ισχυρότερου μοντέλου. Στόχος της κινεζικής εταιρείας, σύμφωνα με το υπόμνημα, ήταν να «παρασιτήσει» (free-ride) πάνω στις δυνατότητες που ανέπτυξαν με επενδύσεις δισεκατομμυρίων η OpenAI και άλλα αμερικανικά εργαστήρια.

«Εντοπίστηκαν νέες, συσκοτισμένες μέθοδοι που σχεδιάστηκαν ειδικά για να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας μας», αναφέρει η OpenAI, η οποία διεξήγαγε την έρευνα σε συνεργασία με τη Microsoft.

Οικονομική απειλή και εθνική ασφάλεια

Η κίνηση αυτή της OpenAI δεν περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα, αλλά θέτει το θέμα σε επίπεδο εθνικού συμφέροντος:

Συγκεκριμένα, η OpenAI προειδοποιεί ότι η DeepSeek, προσφέροντας το μοντέλο R1 δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος, υπονομεύει τη βιωσιμότητα αμερικανικών εταιρειών (όπως η OpenAI και η Anthropic) που χρεώνουν συνδρομές για να καλύψουν τα τεράστια κόστη υποδομής.

Παράλληλα, στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι η DeepSeek εφαρμόζει αυστηρή λογοκρισία σε θέματα που ενοχλούν το Πεκίνο (όπως η Ταϊβάν και η πλατεία Τιενανμέν). Παράλληλα, υπάρχει ο φόβος ότι η αντιγραφή δυνατοτήτων μέσω «απόσταξης» αφαιρεί τις κρίσιμες ασφαλιστικές δικλείδες, επιτρέποντας την κατάχρηση της AI σε επικίνδυνους τομείς όπως η βιολογία ή η χημεία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ της ταχύτατης ανόδου των κινεζικών μοντέλων και των προσπαθειών των ΗΠΑ να προστατεύσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία. Ενώ η DeepSeek πέτυχε να εντυπωσιάσει τη διεθνή κοινότητα με το χαμηλό κόστος εκπαίδευσης του μοντέλου της, οι κατηγορίες της OpenAI θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση την «αυθεντικότητα» αυτής της επιτυχίας.