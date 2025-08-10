Η υπόσχεση ότι η γνώση προγραμματισμού ισοδυναμεί με ευημερία έχει επίσημα καταρρεύσει.

Οι νέοι απόφοιτοι πληροφορικής αντιμετωπίζουν ποσοστά ανεργίας από 6,1% έως 7,5% - περισσότερο από το διπλάσιο από αυτό που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι βιολογίας και ιστορίας της τέχνης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Ένα άρθρο της New York Times υπογραμμίζει τι συμβαίνει στην πράξη.

Οι προσωπικές ιστορίες είναι σουρεαλιστικές. Η Manasi Mishra, 21 ετών, αποφοίτησε από το Purdue μετά από την υπόσχεση για αρχικό μισθό έξι ψηφίων, αλλά έλαβε μόνο μία πρόσκληση για συνέντευξη, στην Chipotle. (Δεν πήρε τη δουλειά.) Ο Zach Taylor έχει υποβάλει αίτηση για σχεδόν 6.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας από την αποφοίτησή του από το Oregon State το 2023, αλλά έλαβε μόνο 13 προσκλήσεις για συνέντευξη και καμία προσφορά. Απορρίφθηκε ακόμη και από τη McDonald's λόγω «έλλειψης εμπειρίας».

Οι φερόμενοι ένοχοι; Ο προγραμματισμός Τεχνητής Νοημοσύνης που εξαλείφει τις θέσεις για νέους, ενώ η Amazon, η Meta και η Microsoft μειώνουν τις θέσεις εργασίας. Οι φοιτητές λένε ότι είναι παγιδευμένοι σε έναν «βρόχο καταστροφής της Τεχνητής Νοημοσύνης» - χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να υποβάλλουν μαζικές αιτήσεις, ενώ οι εταιρείες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τους απορρίπτουν αυτόματα, μερικές φορές μέσα σε λίγα λεπτά.

Ευτυχώς, η Mishra βρήκε δουλειά μετά από μια τυχαία αίτηση που είχε αποτέλεσμα. Δεν είναι στον τομέα της μηχανικής λογισμικού.

Πηγή: TechCrunch