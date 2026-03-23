Οι έξυπνες τηλεοράσεις και οι εικονικοί βοηθοί (virtual assistants) των Google, Amazon, Apple και Samsung θα πρέπει να υπόκεινται στους αυστηρότερους κανόνες της ΕΕ για τον τομέα της τεχνολογίας, λόγω της αυξανόμενης ισχύος τους στην αγορά, υπογράμμισαν τη Δευτέρα οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί φορείς παγκοσμίως στην επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής αρχής της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

Η πρόταση της Ένωσης Εμπορικής Τηλεόρασης και Υπηρεσιών Βίντεο On Demand στην Ευρώπη (ACT) -στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται οι Canal+, RTL, Mediaset, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Sky και TF1 Groupe- έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων για την εισβολή των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στον κλάδο τους, καθώς αυτές αντιδρούν στους ανταγωνιστές τους.

Το Android TV, το οποίο αύξησε το μερίδιο αγοράς του από 16% σε 23% από το 2019 έως το 2024, το Amazon Fire OS, του οποίου το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε από 5% σε 12% την ίδια περίοδο, και το Tizen OS της Samsung με μερίδιο αγοράς 24% θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «gatekeepers» σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές της ΕΕ (DMA), υπογράμμισε η ACT

Ο DMA, που ισχύει από το 2023, θέτει υποχρεώσεις με στόχο τον περιορισμό της εξουσίας των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επέκταση των επιλογών των καταναλωτών.

Η ισχύς των gatekeepers

«Ένας περιορισμένος αριθμός φορέων αποκτά, ως εκ τούτου, αυξανόμενη ικανότητα να διαμορφώνει τα αποτελέσματα για εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις, ελέγχοντας την πρόσβαση στο κοινό και τη διανομή περιεχομένου», ανέφερε η ACT σε επιστολή προς την Ριμπέρα, την οποία είδε το Reuters.

«Είναι ζωτικής σημασίας η Επιτροπή να ορίσει τα μεγάλα τηλεοπτικά λειτουργικά συστήματα ως gatekeepers και να εξασφαλίσει επαρκή εποπτεία για να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και την ανταγωνιστικότητα», ανέφεραν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.

Η ACT ανέφερε ότι οι ανταγωνιστές τους από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (Bigg Tech) ενδέχεται να έχουν κίνητρα να διατηρήσουν τους τελικούς χρήστες εντός του δικού τους οικοσυστήματος και να περιορίσουν συμβατικά ή τεχνικά τη σύνδεση ή την ανακατεύθυνση, για παράδειγμα από μια εφαρμογή μέσων σε μια άλλη.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τους εικονικούς βοηθούς, οι πιο γνωστοί από τους οποίους είναι η Alexa της Amazon και η Siri της Apple , ενώ η OpenAI εισήλθε στον τομέα πέρυσι με μια λειτουργία beta που ονομάζεται Tasks για το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη χαρακτηρίσει κανέναν εικονικό βοηθό ως «gatekeeper» στο πλαίσιο του DMA.

«Η έλλειψη χαρακτηρισμού των εικονικών βοηθών δημιουργεί ένα ρυθμιστικό κενό, επιτρέποντας σε ισχυρούς βοηθούς AI να γίνουν de facto gatekeepers για περιεχόμενο μέσων μέσω κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ηχείων και υπηρεσιών ραδιοενημέρωσης και ψυχαγωγίας στα αυτοκίνητα, χωρίς να υπόκεινται στις υποχρεώσεις του DMA», δήλωσαν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.

Προέτρεψαν την Ριμπέρα να υποβάλει τις έξυπνες τηλεοράσεις και τους εικονικούς βοηθούς στον DMA με βάση ποιοτικά κριτήρια, ακόμη και αν δεν πληρούν τα ποσοτικά όρια που είναι περισσότεροι από 45 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες μηνιαίως και 75 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφαλαιοποίηση.

Στους υπογράφοντες της επιστολής περιλαμβάνονται η Ένωση Ευρωπαϊκών Ραδιοφωνικών Σταθμών (AER), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (EBU), η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Πωλήσεων Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (egta), η Confindustria Radio Televisioni (CRTV), η Televisión Comercial en Abierto (UTECA) και η Verband Österreichischer Privatsender (VOP).