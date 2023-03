Silicon Valley Bank: Φαινόμενο ντόμινο για τις τράπεζες η κατάρρευση των μετοχών της

Η Silicon Valley είναι εδώ και καιρό ο βασικός χρηματοδότης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας, παρέχοντά τους κεφάλαια μέσω δανεισμού, ενώ χρηματοδοτεί έργα και εταιρείες που θεωρούνται ως υψηλού ρίσκου για τους παραδοσιακούς δανειστές. Δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρηματικά κεφάλαια εισρέουν και εξέρχονται από τα ταμεία της τράπεζας.

Ωστόσο, οι στενοί δεσμοί της 40χρονης τράπεζας με την τεχνολογία την αφήνουν ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ρίσκο των ανοδικών και πτωτικών κύκλων του κλάδου, ένα ρίσκο το οποίο την Πέμπτη έγινε ιδιαίτερα αισθητό.

Η SVB αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πώληση των τίτλων της, διαθέτοντας 21 δισεκατομμύρια δολάρια με ζημία 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ συγκέντρωσε επίσης 500 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών General Atlantic, όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση που έγινε την Τετάρτη. Αφού η μετοχή της εκτινάχθηκε στα ύψη 75% στο ράλι της αγοράς του 2021, η SVB έχασε τα δύο τρίτα της αξίας της πέρυσι και στη συνέχεια υποχώρησε άλλο 60% κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης και επιπλέον 22% μετά το κλείσιμο, στις συναλλαγές εκτός κύκλου.

Για της εταιρείες της Silicon Valley, τα προβλήματα ήρθαν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Η δραστηριότητα των συμφωνιών επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώθηκε πάνω από 30% πέρυσι στα 238 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το PitchBook . Αν και αυτός είναι ένας ιστορικά υψηλός αριθμός, η έλλειψη αρχικών δημόσιων προσφορών και η συνεχιζόμενη μείωση των αποτιμήσεων υποδηλώνει ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα το 2023.

Ως μεγάλη ρυθμιζόμενη τράπεζα, η SVB έχει θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας σταθερότητας. Όμως, οι τελευταίοι οικονομικοί ελιγμοί της κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μεταξύ της πελατειακής βάσης της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών στα μέσα του τριμήνου της SVB, ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η τράπεζα έχει να κάνει με τα χρηματικά ποσά που ξοδεύουν οι πελάτες της. Τα συνολικά κεφάλαια πελατών μειώθηκαν τα τελευταία πέντε τρίμηνα, καθώς η καύση μετρητών συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς παρά την επιβράδυνση των επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου.

″Η εκταμίευση των μετρητών πελατών παραμένει περίπου 2 φορές υψηλότερη από τα επίπεδα πριν από το 2021 και δεν έχει προσαρμοστεί στο πιο αργό περιβάλλον συγκέντρωσης κεφαλαίων”, δήλωσε η SVB.

Τον Ιανουάριο, η SVB ανέμενε ότι οι μέσες καταθέσεις για το πρώτο τρίμηνο θα ήταν 171 έως 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η πρόβλεψη μειώνεται τώρα στα 167 έως 169 δισεκατομμύρια δολάρια. Η SVB αναμένει ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να καίνε μετρητά ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο που έκαναν το τελευταίο τρίμηνο του 2022, όταν η οικονομική σύσφιξη ήταν ήδη σε εξέλιξη.

Οι ατυχίες της τράπεζας οδηγούν τους πελάτες να τραβήξουν τα χρήματά τους και να τα στεγάσουν αλλού; Αυτό το ερώτημα κυκλοφόρησε μεταξύ των επενδυτών και των στελεχών τεχνολογίας την Πέμπτη, ακόμη και όταν ο διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Μπέκερ έγραψε σε επιστολή προς τους μετόχους ότι η τράπεζα έχει «άφθονη ρευστότητα και ευελιξία για να διαχειριστεί τη θέση ρευστότητάς μας».

«Περισσότεροι στην κοινότητα VC πρέπει να μιλήσουν δημόσια για να καταπνίξουν τον πανικό για το @SVB_Financial», έγραψε στο Twitter ο Mark Suster της Upfront Ventures. «Πιστεύω τον διευθύνων σύμβουλο τους όταν λέει ότι είναι φερέγγυοι και δεν παραβιάζουν κανέναν τραπεζικό δείκτη και στόχος ήταν να αυξήσουν και να ενισχύσουν τον ισολογισμό».

1/ More in the VC community need to speak out publicly to quell the panic about @SVB_Financial ... I believe their CEO when he says they are solvent and not in violation of any banking ratios & goal was to raise & strengthen balance sheet