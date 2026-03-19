Η NASA και οι διεθνείς εταίροι της σχεδιάζουν να αποσύρουν από την τροχιά τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) στα τέλη του 2030, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ανθρωπότητα θα εγκαταλείψει τη μόνιμη παρουσία της στη χαμηλή τροχιά της Γης.

Το gizmodo καταγράφει πέντε εταιρείες που θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό που θα αφήσει πίσω του το ISS.

Axiom Space

Η Axiom Space έλαβε 140 εκατ. δολάρια από τη NASA για την ανάπτυξη του Axiom Station. Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία συγκέντρωσε επιπλέον 350 εκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές.

Η κατασκευή του Axiom Station έχει ήδη ξεκινήσει, με τις εργασίες να βρίσκονται στη διαδικασία συγκόλλησης και κατεργασίας του πρώτου τμήματος του διαστημικού σταθμού και με την Axiom να σχεδιάζει να λανσάρει το τμήμα προς τον ISS το 2027.

Vast Space

Η Vast Space στοχεύει επίσης να εκτοξεύσει τον Haven-1 το 2027. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Axiom, οι διαστημικοί σταθμοί της Vast έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ανεξάρτητα από την πρώτη μέρα.

Ο πρώτος, ο Haven-1, θα είναι ένας αυτόνομος σταθμός ικανός να υποστηρίξει πλήρωμα έως και τεσσάρων αστροναυτών για ερευνητικές αποστολές μικρής διάρκειας και εμπορικές δραστηριότητες. Θα αποτελείται κυρίως από χώρους διαμονής πληρώματος, έναν κοινόχρηστο χώρο και ένα εργαστήριο που θα λειτουργεί ως εγκατάσταση έρευνας.

Στα μέσα Ιανουαρίου, η Vast ανακοίνωσε ότι ο Haven-1 βρίσκεται σε καλό δρόμο για εκτόξευση το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Blue Origin και Sierra Space

Οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί για να ηγηθούν της ανάπτυξης του Orbital Reef.

Ο σταθμός θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σε ερευνητικούς, βιομηχανικούς, διεθνείς και εμπορικούς πελάτες διαμονή στο διάστημα, στέγαση εξοπλισμού, ακόμη και προσωπικό επί του σκάφους.

Στην αρχική φάση της ανάπτυξής του, το Orbital Reef θα αποτελείται από πέντε τμήματα.

Starlab Space

Η κοινοπραξία μεταξύ της Voyager Space και της Airbus ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει μια κρίσιμη αξιολόγηση της NASA.

Ο Starlab θα εκτοξευθεί ως ένα λειτουργικά ανεξάρτητο σύστημα ικανό να υποστηρίξει έως και τέσσερις αστροναύτες. Θα αποτελείται από ένα τμήμα παροχής υπηρεσιών και ένα τμήμα κατοικίας που θα εκτοξευθεί σε τροχιά με μία μόνο πτήση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το 2029.

Max Space

Η Max Space αποκάλυψε τα σχέδιά της για την ανάπτυξη του Thunderbird Station τον Δεκέμβριο του 2025 και τώρα ελπίζει να κερδίσει σύμβαση της NASA στη Φάση 2.

Το Thunderbird είναι ένας άλλος μικρός σταθμός μίας εκτόξευσης, ικανός να φιλοξενήσει έως και τέσσερις αστροναύτες ταυτόχρονα. Ο σχεδιασμός βασίζεται στην τεχνολογία φουσκωτών κατοικιών της Max Space.

Μόλις βρεθεί σε τροχιά, θα επεκταθεί σε όγκο άνω των 350 κυβικών μέτρων. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι θα είναι ο πιο ευρύχωρος διαστημικός σταθμός που έχει κατασκευαστεί ποτέ.