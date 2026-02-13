Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε μια σειρά βασικών μέτρων τεχνολογικής ασφάλειας που στόχευαν το Πεκίνο, ενόψει της συνάντησης των προέδρων των δύο χωρών τον Απρίλιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση λειτουργίας της China Telecom στις ΗΠΑ και περιορισμοί στην πώληση κινεζικού εξοπλισμού για αμερικανικά κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Οι ΗΠΑ έχουν, επίσης, «παγώσει» προτεινόμενες απαγορεύσεις για την εγχώρια πώληση routers της TP-Link, τη δραστηριότητα διαδικτύου στις ΗΠΑ των China Unicom και China Mobile, καθώς και μέτρο που θα απαγόρευε την πώληση κινεζικών ηλεκτρικών φορτηγών και λεωφορείων στη χώρα, ανέφεραν τέσσερα πρόσωπα που διατήρησαν την ανωνυμία τους.

Οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν δημοσιοποιηθεί έως τώρα και αποτελούν τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τον περιορισμό ενεργειών που θα μπορούσαν να εξοργίσουν το Πεκίνο, μετά την εμπορική εκεχειρία που συμφώνησαν τον Οκτώβριο ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία περιλάμβανε και δέσμευση της Κίνας να καθυστερήσει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την παγκόσμια τεχνολογική παραγωγή.

Το υπουργείο Εμπορίου υπερασπίστηκε τις ενέργειες, δηλώνοντας ότι χρησιμοποιεί ενεργά τις αρμοδιότητές του για την αντιμετώπιση κινδύνων εθνικής ασφάλειας από ξένες τεχνολογίες.

Παρότι οι κινήσεις αυτές πιθανόν στοχεύουν στη μείωση των εμπορικών εντάσεων, επικριτές προειδοποιούν ότι αφήνουν τα αμερικανικά κέντρα δεδομένων και άλλες τεχνολογικές υποδομές ευάλωτες, τη στιγμή που η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε εκρηκτική αύξηση της κατασκευής data centers.

Ο Ματ Πότινγκερ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δήλωσε ότι ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις σπάνιες γαίες της Κίνας, επιτρέπουν ταυτόχρονα στο Πεκίνο να αποκτήσει νέα μέσα επιρροής στην οικονομία μέσω τηλεπικοινωνιακών υποδομών, data centers και ηλεκτρικών οχημάτων.

Η κινεζική πρεσβεία δήλωσε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στη μετατροπή εμπορικών και τεχνολογικών ζητημάτων σε πολιτικά όπλα, ενώ χαιρέτισε τη συνεργασία που θα μπορούσε να καταστήσει το 2026 έτος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας.

Η TP-Link Systems, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια που αποσχίστηκε από κινεζική μητρική το 2024, τόνισε ότι αποτελεί ανεξάρτητη αμερικανική εταιρεία και ότι οι ισχυρισμοί περί κινδύνου εθνικής ασφάλειας είναι αβάσιμοι.

Ο Λευκός Οίκος και οι κρατικοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι της Κίνας δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού. Ο Τραμπ σχεδιάζει να επισκεφθεί το Πεκίνο τον Απρίλιο και έχει προσκαλέσει τον Σι στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος.

Από την πλευρά του, δημοκρατικοί βουλευτές αντέδρασαν έντονα. Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια επιτρέποντας τη διείσδυση κινεζικής τεχνολογίας σε κρίσιμες υποδομές.

Τα μέτρα που ανεστάλησαν είχαν στόχο να αποτρέψουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε ευαίσθητα αμερικανικά δεδομένα και την πιθανή δολιοφθορά κρίσιμων υποδομών. Μετά την εμπορική εκεχειρία, αξιωματούχοι φέρεται να έδωσαν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση απειλών από το Ιράν και τη Ρωσία.

Η χωρητικότητα των αμερικανικών data centers αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 120% έως το 2030, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο εξοπλισμός κινεζικής προέλευσης θα μπορούσε να δημιουργήσει στρατηγικές ευπάθειες στις ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ.

Άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αναστολή των μέτρων συνδέεται με την προσπάθεια σταθεροποίησης των σχέσεων με την Κίνα, η οποία διαθέτει ισχυρό διαπραγματευτικό μοχλό μέσω των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Η TP-Link δήλωσε ότι έχει συνεργαστεί πλήρως με το υπουργείο Εμπορίου και ότι τα προϊόντα της έχουν ελεγχθεί εκτενώς από ειδικούς ασφαλείας στις ΗΠΑ.