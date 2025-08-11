Nvidia: Παρουσιάζει νέα μοντέλα AI και υποδομές για ρομποτική

Η Nvidia αποκάλυψε τη Δευτέρα μια σειρά από νέα παγκόσμια μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, βιβλιοθήκες και άλλες υποδομές για προγραμματιστές ρομποτικής, με πιο αξιοσημείωτο το Cosmos Reason, ένα μοντέλο «συλλογιστικής» γλώσσας όρασης, με 7 δισεκατομμύρια παραμέτρους για εφαρμογές φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομπότ.

Στην υπάρχουσα σειρά μοντέλων Cosmos προστίθενται επίσης το Cosmos Transfer-2, το οποίο μπορεί να επιταχύνει τη δημιουργία συνθετικών δεδομένων από σκηνές προσομοίωσης 3D και μια βελτιωμένη έκδοση του Cosmos Transfers που έχει μεγαλύτερη ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια τη διάσκεψης SIGGRAPH τη Δευτέρα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι αυτά τα μοντέλα AI προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία συνθετικών συνόλων δεδομένων κειμένου, εικόνων και βίντεο για την εκπαίδευση ρομπότ και AI agents.

Το Cosmos Reason, σύμφωνα με την Nvidia, επιτρέπει στα ρομπότ και στους ΑΙ agents να «συλλογίζονται» χάρη στη μνήμη και την κατανόηση της φυσικής, που του επιτρέπει να «λειτουργεί ως μοντέλο σχεδιασμού για να συλλογιστεί ποια βήματα μπορεί να κάνει στη συνέχεια ένας ενσωματωμένος agent». Η εταιρεία αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιμέλεια δεδομένων, τον σχεδιασμό ρομπότ και την ανάλυση βίντεο.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης νέες βιβλιοθήκες νευρωνικής ανακατασκευής, μεταξύ των οποίων μία για μια τεχνική απόδοσης που επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσομοιώνουν τον πραγματικό κόσμο σε 3D χρησιμοποιώντας δεδομένα αισθητήρων. Αυτή η δυνατότητα απόδοσης ενσωματώνεται επίσης στον ανοιχτού κώδικα προσομοιωτή CARLA, μια δημοφιλή πλατφόρμα για προγραμματιστές. Υπάρχει ακόμη και μια ενημέρωση για το κιτ ανάπτυξης λογισμικού Omniverse.

Υπάρχουν επίσης νέοι διακομιστές για εργασίες ρομποτικής. Ο διακομιστής Nvidia RTX Pro Blackwell προσφέρει μια ενιαία αρχιτεκτονική για εργασίες ανάπτυξης ρομποτικής, ενώ το Nvidia DGX Cloud είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη στο cloud.

Αυτές οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια στιγμή που ο «κολοσσός» των microchips προχωράει περαιτέρω στη ρομποτική, καθώς αναζητά την επόμενη μεγάλη εφαρμογή για τις κάρτες γραφικών AI πέρα από τα ΑΙ data centers.