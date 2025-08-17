Νοσοκομεία στο Λονδίνο δοκιμάζουν εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για ταχύτερα εξιτήρια ασθενών

Ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει το εξιτήριο των ασθενών δοκιμάζεται σε ένα νοσοκομειακό ίδρυμα στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η πλατφόρμα ολοκληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των ασθενών που κρίνονται κατάλληλοι να φύγουν, μειώνοντας έτσι τις καθυστερήσεις κατά ώρες και απελευθερώνοντας κλίνες.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι η τεχνολογία αυτή θα επιτρέψει στους γιατρούς να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη γραφειοκρατία και περισσότερο στην περίθαλψη, μειώνοντας ταυτόχρονα τους χρόνους αναμονής.

Η πλατφόρμα, που εφαρμόζεται πιλοτικά στο νοσοκομείο Chelsea and Westminster NHS Trust, αντλεί πληροφορίες από τους ιατρικούς φακέλους, όπως διαγνώσεις και αποτελέσματα εξετάσεων.

Αυτό βοηθά τους γιατρούς να συντάσσουν τα φύλλα εξιτηρίου, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν πριν επιστρέψει ο ασθενής στο σπίτι.

Το έγγραφο ελέγχεται στη συνέχεια από τους επαγγελματίες υγείας που είναι υπεύθυνοι για τον ασθενή και χρησιμοποιείται είτε για το εξιτήριο είτε για παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες.

Το χειροκίνητο σύστημα μπορεί μερικές φορές να αφήσει ασθενείς να περιμένουν ώρες για να πάρουν εξιτήριο, καθώς οι γιατροί είναι συχνά πολύ απασχολημένοι για να συμπληρώσουν τις φόρμες, ανέφερε το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Το εργαλείο θα φιλοξενηθεί στην Ομοσπονδιακή Πλατφόρμα Δεδομένων του NHS (Federated Data Platform - FDP), ένα λογισμικό που στοχεύει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών υγείας και περίθαλψης και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς.

Τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για να «ανατρέψει» την κατάσταση στην οικονομία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μια τεχνολογία που μειώνει στο μισό τον χρόνο που δαπανούν οι υπάλληλοι της επιτήρησης για την οργάνωση σημειώσεων θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα φέτος. Το σύστημα αυτό βοηθά στην καταγραφή και απομαγνητοφώνηση σημειώσεων από τις συναντήσεις που έχουν οι υπάλληλοι με παραβάτες μετά την αποφυλάκισή τους.