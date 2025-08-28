Το νέο σχολείο του δισεκατομμυριούχου υπέρ του MAGA διδάσκει χωρίς δασκάλους και πληρώνει τα παιδιά

Ένα δίκτυο ιδιωτικών σχολείων με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το Alpha School, υπόσχεται να διδάξει τα παιδιά Κ-12 σε μόλις δύο ώρες ημερησίως, ενώ ταυτόχρονα τα ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε δημιουργικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, ακόμη και να κερδίζουν χρήματα για τα προσωπικά τους projects.

Σύμφωνα με το Gizmodo, το Alpha School, το οποίο υπερηφανεύεται ότι αποφεύγει μαθήματα για θέματα όπως η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγαλοεπενδυτών, όπως ο δισεκατομμυριούχος υπέρ του MAGA, Μπιλ Άκμαν.

Το Alpha διαφέρει αρκετά από τα περισσότερα σχολεία που έχετε ακούσει: μαθητές Κ-12 διδάσκονται τα μαθήματα μέσα σε δύο ώρες χρησιμοποιώντας «λογισμικό με Τεχνητή Νοημοσύνη».

Μετά από αυτό, το σχολείο δηλώνει ότι η υπόλοιπη ημέρα κατανέμεται σε ποικίλες σωματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως εργαστήρια και ασκήσεις επιχειρηματικής εκπαίδευσης.

Στην πραγματικότητα, το Alpha είναι τόσο διαφορετικό από τα άλλα σχολεία που δεν έχει ούτε καν «δασκάλους». Αυτό ανέφερε ο Τζο Λιέμαντ, διευθυντής του σχολείου, σε πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast, λέγοντας ότι το ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «δασκάλους» και προτιμά τον όρο «οδηγοί».

Αυτοί οι «οδηγοί», ή όπως κι αν λέγονται, φαίνεται ότι αμείβονται καλά, καθώς ο Λιέμαντ αποκάλυψε ότι οι αποδοχές για το ανθρώπινο προσωπικό του Alpha ξεκινούν από 100.000 δολάρια.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το Alpha από ένα πιο παραδοσιακό σχολείο είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κερδίζουν χρήματα μέσα στην τάξη. «Το παιδί σας μπορεί να κερδίσει χρήματα κάνοντας τα μαθήματά του, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει τα προσωπικά του projects», είπε ο Λιέμαντ στο podcast, σημειώνοντας ότι τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για «να χρηματοδοτήσουν τα πάθη τους, όπως να πετάξουν κάπου για να συμμετάσχουν σε μια θεατρική παράσταση ή να τα επενδύσουν σε ένα κεφάλαιο», γράφει το Business Insider.

Σημειώνεται ότι, εκτός από την προώθηση της φουτουριστικής ακαδημίας, ο Άκμαν πέρασε μεγάλο μέρος του προηγούμενου έτους προωθώντας τον Ντόναλντ Τραμπ.