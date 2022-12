NASA: Τίμησε τη μνήμη του Πελέ με έναν σπειροειδή γαλαξία στα χρώματα της Βραζιλίας

Η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος τίμησε τον «βασιλιά» του ποδοσφαίρου με μια φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στα χρώματα της βραζιλιάνικης σημαίας.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος Πελέ έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης (29/12) σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από τεράστια μάχη με τον καρκίνο.

Τον «βασιλιά» αποχαιρέτησε με το δικό της μοναδικό τρόπο ακόμη και η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), με μια φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στα χρώματα της Βραζιλίας.

«Επισημαίνουμε το θάνατο του θρυλικού Πελέ, γνωστού σε πολλούς ως ο βασιλιάς του “όμορφου παιχνιδιού”. Αυτή η φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στον αστερισμό Γλύπτη (σ.σ. Sculptor) έχει τα χρώματα της Βραζιλίας».

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ